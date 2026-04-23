Общество 23.04.2026 в 16:02

Многодетным семьям в Бурятии разрешили тратить выплату на строительство дома

Раньше 3,5 миллиона рублей можно было потратить только на покупку готового жилья, но цены выросли
Текст: Станислав Сергеев
Депутаты Народного Хурала приняли поправки в закон о поддержке многодетных семей. Теперь семьи, где растут шесть и больше детей, смогут потратить единовременную выплату не только на покупку квартиры, но и на строительство собственного дома.

Идею подсказали сами родители во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова 15 ноября прошлого года. Многодетная семья пожаловалась, что 3,5 миллиона рублей, которые выделяет государство, уже недостаточно, чтобы купить готовое жильё - цены выросли. А вот на строительство своего дома этих денег вполне хватило бы.

По закону, выплату дают семьям с шестью и более несовершеннолетними детьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Деньги можно потратить только на жильё - раньше речь шла именно о покупке. Теперь в закон добавили слово «строительство».

При этом сумма осталась прежней - 3,5 миллиона рублей. На эти деньги семья может построить дом, если найдёт подходящий участок. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется - выплаты и так уже заложены. Антикоррупционная экспертиза нарушений не нашла.

