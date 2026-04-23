Суд в Забайкалье национализировал Новоорловский ГОК

Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительной сделки по продаже акций стратегического предприятия — ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат». В результате акции, стоимость которых превышает 1,1 млрд рублей, обращены в доход государства. Об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Забайкальского края.Проверка надзорного ведомства показала, что в 2023 году предприятие, находясь в зависимом положении от единственного покупателя — ООО «Молирен», было вынуждено продать акции созданной на своей базе компании за 175 млн рублей, что существенно ниже их реальной стоимости.Дополнительным нарушением стало то, что покупатель являлся иностранным инвестором. В таких случаях сделки с активами стратегических предприятий подлежат обязательному согласованию с Федеральной антимонопольной службой России или правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Эти требования выполнены не были.Суд признал договор купли-продажи ничтожным и постановил применить последствия недействительности сделки — передать акции предприятия в собственность государства.Новоорловский комбинат - предприятие в Забайкальском крае (п. Новоорловск), специализирующееся на добыче и обогащении вольфрамовых руд Спокойнинского месторождения. Комбинат включает обогатительную фабрику и обеспечивает полный цикл производства.