В Бурятии обокрали бабушку из города Бабушкин

В Бурятии 69-летняя жительница города Бабушкин обратилась в полицию. Из её гаража ночью украли электрический рубанок и дрель, общей стоимостью 8 тысяч рублей.

Полицейским не составило труда найти подозреваемого. Им оказался 46-летний и ранее уже судимый за кражи местный житель, который раньше подрабатывал у пенсионерки и хорошо знал её дом. В тот вечер он выпивал у соседей, а по дороге домой решил «заглянуть на огонёк» и украсть инструменты. С помощью скамьи он перелез через забор, ломом открыл замок гаража и забрал вещи.

- Похищенный рубанок мужчина тут же продал случайному прохожему за 3 тысячи, а деньги потратил на продукты и выпивку. Дрель оставил себе. Часть украденного вернули владелице и возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали в полиции республики.

