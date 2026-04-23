Общество 23.04.2026 в 16:30

Дети-сироты - участники СВО получат жильё в Бурятии вне очереди

Новый закон даёт преимущество тем, кто воевал и отбивал вооружённые вторжения на границе
Текст: Станислав Сергеев
Дети-сироты - участники СВО получат жильё в Бурятии вне очереди
Фото: архив «Номер один»
Депутаты Народного Хурала приняли поправки в закон о социальной поддержке детей-сирот. Теперь те из них, кто участвовал в боевых действиях, будут получать жильё в первую очередь.

- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции… и (или) выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации… имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, - докладывал председатель комитета Хурала по социальной политике Игорь Марковец.

Речь идёт о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые принимали участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А также о тех, кто выполнял задачи по отражению вооружённого вторжения на российскую границу и в приграничных районах.

Именно этим категориям новый федеральный закон дал преимущественное право на обеспечение жильём. Республиканский закон привели в соответствие с федеральным.

Поправки не потребуют дополнительных денег из бюджета - просто меняется очерёдность. Те, кто защищал страну с оружием в руках, будут получать квартиры раньше остальных.
