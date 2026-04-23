В аэропорту «Байкал» парит гимн Бурятии

Вчера в новом терминале улан-удэнского аэропорта «Байкал» открыли «воздушную» выставку «Эхэ Нютаг!» («О, мать земля!»). Данная экспозиция стала завершающим мероприятием социокультурного проекта госкорпорации ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)».

На 21-м полотне длиной от трех до пяти метров разместили текст государственного гимна Бурятии, написанный каллиграфами с использованием вертикальной письменности облачным стилем монгол бэшэг. Полотна закрепили на высоте 9 метров, благодаря чему они создают эффект парения в воздухе. Авторы работы – резиденты Центра креативных индустрий «Хэб-Хаб», основательницы школы каллиграфии «Вагиндра» Ася Лыгденова и Янжима Батуева.

По словам художниц, чтобы достичь ощущения легкости и воздушности, текст нанесли на специальную струящуюся ткань. «Мы остановились на гимне Бурятии, поскольку жители его знают и любят, а путешественники из других регионов России сразу смогут познакомиться с одним из главных культурных символов республики», - подчеркнула каллиграф.

Примечательно, что в 2026 году исполняется 85 лет со дня рождения автора музыки государственного гимна республики – заслуженного деятеля искусства РСФСР, композитора Анатолия Андреева. Стихи поэта Дамбы Жалсараева «Песни о родной земле» легли в основу этого музыкального произведения.

Напомним, ранее в новом терминале аэропорта «Байкал» в рамках проекта «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)» креативная команда Бурятии подготовила настенную роспись «Хадаг», художественную выставку «Сокровища Бурятии», а также арт-объекты в зоне ожидания.