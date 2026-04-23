В Улан-Удэ 101 год отмечает строитель Тимлюйского цементного завода

Сегодня, 23 апреля, в столице Бурятии чествуют долгожительницу, труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны. Андреевой Александре Николаевне исполнился 101 год, сообщили в минсоцзащиты республики.

В те непростые годы она, как и все сверстники, начала рано трудиться. В 15 лет Александра строила дамбу после наводнения 1941 года. А 17 лет уже была главным бухгалтером МТС, обслуживавшей 12 колхозов.

Кроме того, женщина участвовала в строительстве Тимлюйского цементного завода. 1 мая 1951 года стояла на трибуне главного парада в Москве рядом с руководителями государства.

Ее трудовой стаж составил 47 лет работы. Александра Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», является ветераном труда.

У долгожительницы трое детей, четверо внуков, девять правнуков и двое праправнуков.

Представители управления социальной защиты населения и администрации Улан-Удэ вручили имениннице персональные поздравления президента РФ и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную выплату.