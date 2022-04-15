Общество 15.04.2022 в 16:56

С 29 апреля возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией

Возвращаются международные поезда № 306/305 Иркутск – Улан-Батор и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск
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С 29 апреля возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В расписание возвращаются международные поезда № 306/305 Иркутск – Улан-Батор формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и № 305/306 Улан-Батор – Иркутск формирования АО «Улан-Баторская железная дорога» (АО «УБЖД» – железные дороги Монголии).

Так, поезд №306/305 Иркутск – Улан-Батор формирования АО «ФПК» будет отправляться из Иркутска один раз в неделю по пятницам, из Улан- Батора – по субботам. Поезд формирования АО «УБЖД» будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, один раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.

Из Иркутска поезда будут отправляться в 07:57, прибывая в Улан-Батор в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное).

В составе поезда АО «ФПК» курсируют вагоны купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан.

Для въезда на территорию Российской Федерации всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Наличие результатов тестов будут контролировать проводники вагонов при посадке в поезда и прицепные вагоны формирования АО «ФПК».

Все пассажиры, прибывающие в Монголию с территории России, должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую получат от проводников. Работниками таможенной службы Монголии по санитарно-медицинскому надзору также проводится обязательная термометрия. Кроме того, при пересечении границы с Монголией обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, в пути следования проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.

Напомним: международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено с 10 марта 2020 года в соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com
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