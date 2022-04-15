Общество 15.04.2022 в 17:57

В Монголии зимовка скота завершается успешно

Процент прироста и сохранности молодняка составляет 98%
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Текст: Номер один
В Монголии зимовка скота завершается успешно
В стране 9,5 млн или 34,2 проц из 27,9 млн. маточного поголовья скота дали приплод. При этом процент прироста и сохранности молодняка составляет 98%, сообщает МОНЦАМЭ.

По состоянию на 11 апреля, в Западном регионе окотилось 47,7 проц всего маточного поголовья скота, в регионе Хангая - 33,6%, в Центральном регионе -35,5% и в Восточном регионе - 17,2%.

Напомним, что профилактическая вакцинация сельскохозяйственных животных от ящура начнется по всей стране 18 апреля сего года.

Фото: montsame.mn
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