В Бурятии за проверку камеры слежения в школьном туалете взялась прокуратура

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту установления в мужском туалете Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы средств видеонаблюдения.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией школы запрета на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, требований законодательства об образовании.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Таким образом, находка школьниками видеожучка в туалете стала едва ли не сенсацией дня. Ранее о желании дать оценку действиям педагогов-детективов объявило Следственное управление СКР по Бурятии. Исходя из бюрократической логики, служебное расследование должно назначить республиканское минобразование, детский омбудсмен и далее по списку.

Директор школы уже подтвердил журналистам факт осуществления в туалете образовательного учреждения скрытого видеонаблюдения за детьми. Он объяснил установку устройства необходимостью «защиты здоровья детей». По его словам, школьники употребляют снюсы и курят вейпы в туалете. Также он пожаловался на порчу школьного имущества.

И если вспоминать историю, то придется признать, что учителей Нижнего Саянтуя явно подвело доверие к современным гаджетам. В советские годы их роль исправно выполняли физруки, трудовики и просто уборщица баба Маша, вооруженная шваброй. Гендерные различия ее занимали мало. Правда, снюсов и вейпов школьники тогда не знали: курили или сигареты, или марихуану. Но боролась с безобразиями школьная администрация с открытым забралом, хотя тоже непедагогично. Учителя мужского пола могли дать пенделя, баба Маша - шурануть шваброй. Ну, не макаренки, чего поделать. Кстати, о неприкосновенности информации о частной жизни, о существовании прав ребенка и ювенальной юстиции редко кто просто слышал.

Когда было лучше, каждый может решать сам. Но круговерть вокруг этого инцидента, все-таки, вызывает невольный смех. Далеко ушел прогресс… И, честно говоря, гораздо большее недоумение вызывает надпись на дверях этого школьного помещения: «Санузел для мальчиков», вовсе не «Мужской туалет». Как, все-таки, все мило в новых российских школах. А вот мужчин бы туда побольше!

Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»/«ВКонтакте»