В Бурятии выросла заболеваемость туберкулезом

«Теперь это 38,6 случая на каждые 100 тыс. населения, рост составил 3,4%. Самые высокие показатели зафиксированы в Тункинском районе (69,4 случая на 100 тыс. населения), Кижингинском (55,7) и Прибайкальском (53,4). В худшие времена заболеваемость в абсолютных цифрах составляла 1225 человек в год, у детей выявляли по 123 случая. За 2021 год выявлено 17 зараженных детей» - сообщил главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Бурятии Андрей Доржиев.

«Сейчас, в постковидное время, заболевания легких являются одними из самых распространенных. Мы видим, что рост смертности в республике связан в том числе с пандемией. Поэтому вопросы постковидной реабилитации и раннего выявления онкозаболеваний являются актуальными. Рак легких – одно из распространенных онкологических заболеваний в Бурятии. Мы должны приложить усилия к тому, чтобы показатель раннего выявления туберкулеза стал выше. Ведь именно это позволяет быстрее вылечить заболевание и помочь пациенту» - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«Мы ведем республиканский регистр застрахованных лиц. Оказывается, что 21 тыс. застрахованных граждан населения имеют медицинский полис старого образца. Делая анализ обращаемости населения за медуслугами, отметили, что из них 4,5 тыс. жителей в течение шести лет не обращались за медицинской помощью. Эти люди могут быть потенциальными больными, в том числе страдать туберкулезом и онкологией. Я настоятельно рекомендую прийти и поменять старые полисы на новые, а также пройти первичные медосмотры, флюорографию, диспансеризацию» - призывает директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Александр Варфоломеев.

«Запущенные случаи рака легкого в минувшем году выявлены в 166 случаях. Из них 23,4% - граждане, не проходившие флюорографию длительное время. Наблюдается достаточно высокая летальность у пациентов с недавно выявленными онкозаболеваниями легких: умерли 133 человека в течение первого года болезни» - рассказал главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г. Д. Дугаровой Валерий Кожевников.

«В структуре заболеваемости по ДФО система органов дыхания всегда стоит на первом месте, поэтому для нас принципиально важна ранняя диагностика рака легких. Для этого есть все возможности. Если раньше выявим, то раньше начнем лечить и будет положительный эффект, можем улучшить качество жизни пациентов и увеличить их продолжительность жизни. Это основная проблема, которая сегодня есть» - поясняет руководитель тубдиспансера.

В республике продолжается декадник борьбы с туберкулезом. В рамках этого в республиканском противотуберкулезном диспансере состоялся круглый стол, посвященный совместной работе фтизиатров и онкологов.В последние годы число заболевших туберкулезом в нашей республике оставалось неизменным, пока в 2020-м в дело не вмешался коронавирус, и Бурятия не смогла выполнить целевые показатели по охвату населения флюорообследованием. В следующем, 2021 году целевой показатель охвата уже был исполнен, но стали видны последствия – заболеваемость пошла вверх.В то же время в 2021 году смертность от туберкулеза в республике оказалась ниже среднероссийского уровня на 10%.Однако, к сожалению, далеко не все жители республики осознают необходимость прохождения флюорографии и диспансеризации.Между тем некоторые лица, даже узнав о заболевании, далеко не сразу обращаются за врачебной помощью. Видимо, надеются, что само «рассосется». Но туберкулез пренебрежительного отношения не прощает.Для раннего выявления туберкулеза в Бурятии используют все доступные методы, включая компьютерную томографию. Врачи противотуберкулезного диспансера самым настоятельным образом призывают пройти обследование всех жителей республики.В республике работает 13 передвижных флюорографических комплексов, поэтому возможность проверить легкие есть и у жителей отдаленных сел.В республике широко внедрены и применяются молекулярно-генетические методы диагностики больных туберкулезом, позволяющие в ускоренном режиме устанавливать диагноз и в ранние сроки назначить лечение.В Республиканском тубдиспансере уже несколько лет развивают высокотехнологичные инновационные виды оказания медицинской помощи. Это видеоассистированные торакоскопические операции, остеопластика, бронхоблокация.Для дальнейшего повышения эффективности мер, направленных на борьбу с туберкулезом, необходимо переоснащение материально-технической базы противотуберкулезной службы и дополнительное финансирование для приобретения препаратов для лечения больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом.Лариса Ситник, «Номер один».