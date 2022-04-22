Общество 22.04.2022 в 16:52

В Бурятии жительницы Селенгинского района жалуются на преследования подозрительного мужчины

Однако в МВД утверждают, что сообщений о преследовании горожан не поступало
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Текст: Номер один
В Бурятии жительницы Селенгинского района жалуются на преследования подозрительного мужчины
В социальных сетях появилась тревожная информация от жителей города Гусиноозерск Селенгинского района. Особенно обеспокоены женщины и мамы маленьких детей. Некоторые из горожан видели в городе подозрительного мужчину, который следит за одинокими девушками или гуляющими без присмотра детьми. А кто-то, по словам местных жителей, и вовсе сам чуть не стал возможной жертвой незнакомца. 

- Девушки, будьте осторожнее, не ходите поздно одни! По Гусинке ходит какой-то мужик, преследует (худощавого телосложения, рост около 175, в черной шапке и черной куртке, возраст примерно около 30). Я возвращалась домой поздно, он шёл за мной от ул. Гагарина, где находится общежитие, дошёл до соседнего подъезда моего дома. Сотрудники Росгвардии остановились на машине и подождали, когда я зайду. А мужчина притворился, что набирает номер и сразу убежал. Если бы не ребята, я бы, наверное, дойти не успела, - сообщает горожанка в паблике «Аноним Гусиноозерск». 

Интересно, что в комментариях к посту, появились те, кто также видел подозрительного мужчину, судя по описаниям схожего с тем человеком, о котором сообщается в посте. 

- Я утром такого видела, стоял на углу дома, меня увидел и пошёл в мою сторону. Шёл позади меня, но потом исчез куда-то. Было уже светло, но всё равно страшно.

- Вчера где-то 19:30 в районе сквера (4-я школа) похожий мужчина высматривал ребятишек, показалось подозрительно, возможно это был один из родителей, но это не точно.

- Зимой этого года я проходила мимо киоска "Золотой ключик", который находится напротив магазина "Золота" там стоял мужчина, что запомнилось так это шапка - ушанка меховая. Я прошла мимо, и он пошёл следом за мной, и так он шёл до 2 микрорайона, пока не вышел мой сын. А он так стоял возле магазина "Нарек" и глазел на нас, так то жутковато, - делятся в комментариях горожане. 

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что никаких сообщений о преследовании девушек или детей в полицию Гусиноозерска не поступало. Тем не менее, в МВД сообщили о том, как нужно поступать в таких случаях. 

- Полиция рекомендует женщинам, девушкам: если на улице, в общественном месте вас преследует незнакомец и настойчиво хочет познакомиться и пообщаться, расспрашивает о чем-то, будьте предельно осторожны! Такое поведение собеседника дает повод для опасения, нужно немедленно прекратить диалог. И сделать это рекомендуется максимально вежливо и уклончиво, но при этом стоит поспешить в людное место, зайти, к примеру, в магазин. Ходить необходимо по освещенным местам, не сокращать путь через темные переулки и т.д. Разговор со случайными прохожими или звонок по телефону, дающий понять, что собеседник уже идет вам навстречу, также могут спугнуть незнакомца, - наставляют в пресс-службе МВД по РБ. 

Об имеющейся опасности необходимо сообщать в ОМВД России по Селенгинскому району  по телефонам 8(30145) 41-1-59 или 102 (112).

Фото: Pixabay.com
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