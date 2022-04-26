Общество 26.04.2022 в 19:44

Суд помог жительнице Бурятии получить сертификат на жилье

Социальную выплату получит жительница Нового Уояна

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Текст: Лариса Ситник
Суд помог жительнице Бурятии получить сертификат на жилье

Женщина с 2013 года проживает в деревянном доме в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. В 2016 году ее дом признали аварийным, но предоставлять ей новое жилье чиновники не спешили. В дело вмешался суд.

- Истице по договору социального найма предоставлялось жилое помещение в поселке Новый Уоян. Многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу в 2016 году. Дом также включили в госпрограмму РБ «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов РБ». Жилищная комиссия Северобайкальского района отказала истице в предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья по причине отсутствия кадастрового и технического паспорта, - сообщается на сайте суда.

Северобайкальский городской признал это решение незаконным. Сельчанка, в свою очередь, просила суд обязать администрацию района предоставить социальную выплату для покупки жилья.

Суд, рассмотрев дело, иск жительницы поселка к администрации района решил удовлетворить.

- Обязать администрацию Северо-Байкальского района предоставить социальную выплату для приобретения жилья, - постановил суд.


Фото: pixabay.com

 

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