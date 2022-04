Секс до брака сейчас норма

«В СССР секса нет». Эта фраза участницы давних телемостов «СССР-США», состоявшихся в 80-х годах, является объектом упражнений острословов до сих пор. В июле 1986 года по Первой программе Центрального телевидения СССР показали телемост между Ленинградом и Бостоном «Женщины говорят с женщинами», который вели Владимир Познер и Фил Донахью. В ходе него и родилась ставшая впоследствии крылатой фраза про секс в СССР. Хотя выступавшая в эфире советская женщина явно подразумевала под «сексом» порнографию, которой в Союзе действительно легально не было.Впрочем, за 30 последних лет вербализация сексуального вошла в рутинный обиход. В 1992 году четверть россиян затруднялись высказать определенное мнение о том, что считать нормой в сексуальных отношениях (от 22% до 26% давали ответ «трудно сказать»), в 2022 году граждане чаще занимали определенную позицию: количество ответов «трудно сказать» сократилось в среднем в четыре раза до 5-8%.За прошедшие три десятилетия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, а взгляды на добрачные половые связи у россиян раскрепостились — 67% сегодня считают их допустимыми, ненормальными их назвали 27%, сообщает ВЦИОМ . Он представил данные исследования о том, как за три десятилетия изменились взгляды россиян на половые связи вне брака, напомнив, что в 1992 году на этот счет не было доминирующей позиции: 39% были за то, что это норма, столько же считали добрачный секс недопустимым (39%).Интересно другое. Если сам факт секса до брака стал за 30 лет вполне допустимым явлением, то секс без любви - нет. Хотя и выросла доля тех, кто считает физиологические взаимоотношения без чувств возможными (29% в 2022 vs 16% в 1992), все же в российском обществе доминирующей остается позиция о недопустимости секса без любви (63% в 2022 vs 57% в 1992). Иное видение нормы в этом отношении у жителей столичных регионов: в Москве и Петербурге мнения о допустимости половых отношений без чувств разделились практически поровну (42% считают допустимым, 46% — недопустимым).Взгляды на адюльтер по сравнению с началом 1990-х изменились значительно и не в сторону сексуальной вседозволенности, а, напротив, в пользу традиционных взглядов на семью. Почти в два раза чаще россияне сообщали, что считают неприемлемым иметь любовника/любовницу помимо мужа/жены (86% в 2022 vs 49% в 1992), среди молодежи 18-24 лет так считает абсолютное большинство — 97%.В начале 1990-х четверть граждан считали нормальным иметь отношения с кем-то помимо супруга (25%), сейчас так считает только каждый десятый (9%).Фото: pixabay.com