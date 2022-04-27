Владимир Павлов участвует в Совете законодателей России

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов 26-27 апреля участвует в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, которые проходят в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.На площадке Таврического дворца проходят заседания Совета законодателей и Президиума Совета, дискуссии в рамках работы профильных комиссий. Актуальные социально-экономические вопросы сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы и руководители законодательных органов субъектов РФ обсудили в рамках работы профильных комиссий Совета законодателей.Сегодня, 27 апреля, глава республиканского парламента примет участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, на котором обсудят вопросы модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.Также 27 апреля состоится заседание Совета законодателей, посвященное Дню российского парламентаризма. Основными темами обсуждений станут меры по реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления в субъектах РФ и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.Фото: Народный Хурал РБ