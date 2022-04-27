Общество 27.04.2022 в 12:12
Владимир Павлов участвует в Совете законодателей России
Обсуждаются вопросы модернизации объектов инфраструктуры реабилитации и отдыха детей
Текст: Номер один
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов 26-27 апреля участвует в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, которые проходят в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
На площадке Таврического дворца проходят заседания Совета законодателей и Президиума Совета, дискуссии в рамках работы профильных комиссий. Актуальные социально-экономические вопросы сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы и руководители законодательных органов субъектов РФ обсудили в рамках работы профильных комиссий Совета законодателей.
Сегодня, 27 апреля, глава республиканского парламента примет участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, на котором обсудят вопросы модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.
Также 27 апреля состоится заседание Совета законодателей, посвященное Дню российского парламентаризма. Основными темами обсуждений станут меры по реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления в субъектах РФ и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Фото: Народный Хурал РБ
На площадке Таврического дворца проходят заседания Совета законодателей и Президиума Совета, дискуссии в рамках работы профильных комиссий. Актуальные социально-экономические вопросы сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы и руководители законодательных органов субъектов РФ обсудили в рамках работы профильных комиссий Совета законодателей.
Сегодня, 27 апреля, глава республиканского парламента примет участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, на котором обсудят вопросы модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года.
Также 27 апреля состоится заседание Совета законодателей, посвященное Дню российского парламентаризма. Основными темами обсуждений станут меры по реализации Плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления в субъектах РФ и вопросы обеспечения финансовой устойчивости регионов. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Фото: Народный Хурал РБ