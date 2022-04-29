В рамках рабочей поездки в Бурятию полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов в производственной, добывающей и туристической отраслях республики, сообщила пресс-служба регионального правительства.«В ноябре 2018 года в связи с решением президента России Владимира Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа. Мы начали предоставлять ей те инструменты, которые на Дальнем Востоке работают. Сегодня на территории Бурятии действует ТОР «Бурятия». Реализуется 13 инвестиционных проектов. Один проект реализуется в регионе при поддержке ВЭБ.РФ. Общий объем инвестиций по этим проектам – 111 млрд рублей. Планируется создание более 3 тыс рабочих мест, более 300 рабочих мест уже создано. Проинвестировано 39 млрд рублей. Сегодня и завтра мы обсудим ряд инвестиционных проектов», – открыл совещание Юрий Трутнев.Вице-премьер напомнил, что правительством России разработан комплексный план поддержки экономики. В числе этого комплексного плана – «29 млрд рублей выделено на софинансирование кредитов по инвестиционным проектам. Мы эту меру будем активно использовать», - сказал он.За счет наращивания темпов экономики Бурятия вышла на траекторию роста валового регионального продукта, опережающую среднероссийскую динамику. За последние пять лет валовый региональный продукт вырос на 8,1 % и достиг 313 млрд рублей. Промышленное производство выросло на 31 %, что также выше среднероссийского показателя. Объем инвестиций в основной капитал показывает положительную динамику с 2017 года. Прирост за указанный период составил 84,4%.В условиях санкций все предприятия республики работают в штатном режиме. Для поддержки предпринимателей разрабатываются дополнительные средства поддержки. Так, в дополнение к федеральным принят пакет региональных мер. Отсрочены авансовые платежи по региональным и местным налогам субъектам МСП, обнулены налоговые ставки на пять лет по имущественному и транспортному налогам организациям, имеющим в собственности воздушные суда. Еще одной значимой и востребованной мерой стало выделение из республиканского бюджета 200 млн руб. на докапитализацию гарантийного фонда и фонда микрозаймов.В прошлом году принято решение о внедрении механизма инвестиционного налогового вычета. В условиях санкций это позволит в еще большей степени простимулировать инвестиционную деятельность, сократив предприятиям расходы по налогу на прибыль до 100 % от объёма частных вложений в НИОКР, модернизацию производства или инфраструктуру при реализации проектов комплексного развития территорий.Бурятия инициативно вошла в число регионов, внедряющих в 2022 году Региональный инвестиционный стандарт. «Это позволит нам, помимо перенастройки всех инвестиционных процессов, начиная с 2023 года, получать федеральную субсидию на возмещение выпадающих доходов от применения механизма инвествычета. Благодаря федеральной мере в рамках инфраструктурного кредита инвесторам будут возмещены расходы на инженерное обеспечение реализуемых проектов. Всего сумма поддержки составит 2,6 млрд рублей», – отметил глава региона Алексей Цыденов.Обсуждалась возможность увеличения проектов по добыче полезных ископаемых. В 2021 году объём отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых в Бурятии составил 51 млрд рублей, что составляет 26 % объёма промышленного производства в целом. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Бурятии по итогам 2021 года по отрасли составили 5,1 млрд рублей или 170 % по сравнению с 2017 годом. Инвестиции в основной капитал в 2021 году составили 13,4 млрд рублей, доля в общем показателе инвестиций на сферу добычи приходится 21%.Среди предложений – провести переоценку запасов крупных и средних месторождений (существующая геологоразведочная база 1990-х годов) и увеличить объем федерального финансирования геолого-поисковых исследований на территории Бурятии.Рассматривалась поддержка сельхозпроизводителей. В условиях внешнего санкционного давления и роста цен на продукцию агропромышленного комплекса, в первую очередь на овощи и картофель, вопросы продовольственной обеспеченности выходят на первое место. Самообеспеченность плодоовощной продукцией республики составляет 55 %, а овощами закрытого грунта менее 30 %. Были представлены готовые к реализации проекты по строительству овощехранилищ и тепличных комплексов.В качестве меры дополнительной поддержки Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России совместно с Минфином России проработать вопрос исключения из федерального законодательства ограничений по срокам строительства теплиц для возможности получения господдержки.Помощь инвесторам в реализации сельскохозяйственных проектов получают благодаря административной поддержке и налоговым преференциям в рамках режима ТОР. В целях повышения продовольственной безопасности региона по производству мяса предприятию АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» оказана поддержка в виде присвоения статуса резидента ТОР «Бурятия». Инвестор планирует увеличение мощности комплекса с 18 тыс до 27 тыс тонн продукции, создание 116 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект – 1,9 млрд рублей, из которых уже вложено 1,2 млрд рублей.Как пояснил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, на согласовании в правительстве России находится постановление о расширении ТОР «Бурятия». Это позволит поддержать с помощью налоговых льгот и другие инвестиционные проекты.В сфере туризма ключевым проектом Бурятии остается Особая экономическая зона «Байкальская гавань». В настоящее время на ОЭЗ зарегистрировано четыре резидента (ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «ГЕО РБК», ООО «Космос Отель Байкал») с общим объёмом инвестиций 36 млрд рублей.Среди предложений поддержки бизнеса прозвучал вопрос о возможности распространения на Бурятию режима свободного порта. Потенциальной территорией может стать приграничный с Монголией Кяхтинский район, в котором также есть железнодорожный и автомобильный пограничные переходы. На территории района реализуются три инвестиционных проекта транспортно-логистической направленности: ООО «ТЛТ Наушки», ООО «Автоинвест-Кяхта», ООО «ТЛТ Кяхта». Общий объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей.Отдельно был поднят вопрос по мерам поддержки транспортных инвестиционных проектов. В частности, Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России проработать вопрос оказания содействия в реализации проекта по реконструкции дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с учетом софинансирования в рамках «Дальневосточной концессии».«С точки зрения трендов, общего направления взаимодействия правительства России и инвесторов ничего не меняется. Мы продолжаем развивать страну, продолжаем развивать Дальний Восток, продолжаем развивать Бурятию. На совещании присутствовали практически все федеральные органы исполнительной власти. Получилось оперативно в режиме онлайн отвечать на вопросы, которые поднимали инвесторы, обсуждать его с конкретным федеральным органом. Поручения, которые сформулированы по результатам этогосовещания, позволят решить большую часть вопросов, которые у инвесторов существуют. Мы будем продолжать двигаться вперё», – подвел итоги совещания Юрий Трутнев.Фото: egov-buryatia.ru