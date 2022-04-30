Жители поселка в Бурятии не могут проехать к своим домам

Как сообщили «Номер один» жители поселка, с марта у них возникла проблема с проездом в Байкальский прибой. Проезд под железнодорожным мостом – единственное место, через которое можно проехать в населенный пункт. Переезд через железнодорожные пути закрыт.

Проблемы с транспортной доступностью к поселку Байкальский прибой возникли еще в августе прошлого года – тогда из-за поднятия уровня Байкала и обильных осадков технологический проезд, пролегающий под Транссибом, оказался затоплен. Глубина воды достигала 30-40 см и более, и далеко не все автомобилисты отваживались «переплывать» эту лужу. На встречу пошли железнодорожники и на какое-то время открыли железнодорожный переезд. Но вскоре его закрыли вновь.

В ноябре минувшего года в редакцию обратилась одна из владелиц баз отдыха в Байкальском прибое Ольга Корякина. Она сообщила, что проезд вновь затруднен: вода начала замерзать и людям, для того, чтобы проехать, приходится вручную прорубать неокрепший лед и лишь затем выезжать из населенного пункта.

- Из-за того, что в Байкале поднялся уровень воды, разлилась река Толбазиха. Под железнодорожным мостом и возле него образовалась огромная лужа длиной 30 метров и глубиной 40 - 60 сантиметров. У нас есть железнодорожный переезд, где можно проехать, он оборудован звуковыми, световыми сигналами, дорожными знаками, освещен, но он закрыт, - рассказывала нам Ольга Корякина.

Сейчас, весной, ситуация не изменилась. Железнодорожный переезд по-прежнему закрыт, а в проезде стоит огромная лужа.

- Снег с гор тает, лед на реке тает, и поток воды прямо из реки льется в этот проезд. Никакого ограждения там нет. Осенью, от таких поездок, угробила свою машину и всю зиму ремонтировала. И не одна я, а многие люди. Сейчас не могу подготовить базу к сезону, - жалуется предприниматель Ольга Корякина.

Глава администрации сельского поселения Большереченское, в состав которого входит Байкальский Прибой, Валерий Метелкин говорит, что проезд под мостом – не его зона ответственности.

- За проезд под мостом отвечает железная дорога. Любые действия под ним требуют согласования с РЖД (это касается всех подобных технологических проездов). При этом нужно отметить, что подсыпка грунтом повлечет уменьшение габаритного просвета, что важно для крупных специальных автомобилей, - говорит глава поселения.

В пресс-службе ВСЖД «Номер один» сообщили, что для того, чтобы начать какие-либо работы на проезде, нужно дождаться ухода воды. После этого проведут обследование проезда, утвердят исполнителей и сроки реализации технического решения.