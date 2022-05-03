В Бурятии общая сумма исков к ООО «ЭкоАльянс» превышает 80 млн. рублей

Сразу несколько исков к ООО «ЭкоАльянс» подало в Арбитражный суд РБ ООО «СМП», которое эксплуатирует единственный в столице Бурятии мусорный полигон. Компания требует погашения долгов, накопленных регоператором в 2021-2022 годах, за услуги по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО). Общая сумма исков превышает 80 млн рублей. По одному из них стороны пришли к мировому соглашению: ООО «ЭкоАльянс» признало долг и обязалось погасить его до 20 октября этого года нарастающими платежами.Вполне очевидно, что обращение ООО «СМП» в Арбитражный суд РБ стало причиной, побудившей Народный Хурал в очередной раз выделить «ЭкоАльянсу» бюджетную субсидию в размере 90 млн рублей. Напомним, вопрос о дополнительном финансировании регоператора внесла на рассмотрение апрельской сессии группа депутатов (ранее с подобными инициативами выступало правительство Бурятии). В ходе обсуждения выяснилось, что средства из республиканской казны срочно понадобились именно на оплату услуг мусорных полигонов.При этом депутаты-инициаторы дальнейшего «кормления» «ЭкоАльянса» за счет налогоплательщиков Бурятии почему-то обошли тему персональной ответственности топ-менеджмента компании за накопленные с мая 2021 года долги. Несмотря на то, что часть выделенной прошлогодней субсидии в размере 120 млн рублей была предназначена в том числе и для их погашения. А в Улан-Удэ до сих пор простаивает одна из мусоросортировочных станций (МСС), которая могла бы значительно сократить объемы захоронения ТКО за счет извлечения и использования вторичного сырья. Да и загрузка мощностей действующей МСС, состояние повторного использования ресурсов остаются в Бурятии на минимальном уровне.Между тем, сортировка и переработка являются не только одной из ключевых целей реформы сферы обращения с отходами, общегосударственной задачей, важность которой неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, и она лишь возросла в связи с ужесточением санкций Запада. Извлечение и использование вторсырья позволило бы сократить объемы захоронения отходов, а значит, и расходы «ЭкоАльянса» на оплату услуг частного полигона ООО «СМП» и других.Остаются неизменными претензии потребителей к качеству услуг самого регоператора. Совсем недавно жители Хоринского района возмущались в СМИ по поводу того, что «ЭкоАльянс» «закормил коров пакетами», которые разлетались по окрестностям с образовавшейся из-за несвоевременного вывоза ТКО свалки. В социальных сетях широко разошлось фото помойки на 4-5 километрах Спиртзаводского тракта. В Усть-Баргузине, где почти полмиллиарда потратили на ликвидацию грандиозной свалки в Центральной экологической зоне Байкала, остается нерешенным вопрос о временной площадке для размещения ТКО. Получается, что вокруг поселка вновь будут нарастать горы мусора.Все проблемные территории (а это большинство муниципалитетов Бурятии) имеют в Народном Хурале своих представителей, и избиратели ждут, когда депутаты наконец-то спросят с руководства «ЭкоАльянса» за мусорные безобразия. Это отчетливо видно по количеству жалоб с мест на регоператора, которое после назначения его генеральным директором Дмитрия Дружинина выросло в 2021 году в разы по сравнению с 2020 годом (свыше 100 обращений против 28).Но вместо резонных вопросов руководству «ЭкоАльянса» председатель парламентского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев повторял заученную, как «Отче наш», еще с прошлого года фразу: деньги надо выделять, «иначе мы все завалимся мусором».Вероятно, сработал инстинкт депутатской солидарности с генеральным директором ООО «ЭкоАльянс» Дмитрием Дружининым, коему пребывание на этом посту, несмотря на явные огрехи в управлении компанией, приносит большие деньги. Согласно декларации за 2021 год, опубликованной на официальном сайте Народного Хурала, его доходы превысили 4,145 млн рублей. По сравнению с 2020 годом они выросли в два раза. Тогда г-н Дружинин задекларировал 2,046 млн рублей. Взрывной рост денежных поступлений в личный карман, безусловно, связан с его назначением генеральным директором «ЭкоАльянса» в феврале прошлого года.Если допустить, что депутат и главный по мусору всея Бурятии продолжает получать доходы на уровне 2020 года как руководитель Торгово-промышленной палаты РБ и участник ряда коммерческих структур, то уровень среднемесячных выплат ему в «ЭкоАльянсе» можно оценить приблизительно в 200 тысяч рублей. И такая «красивая жизнь» – за счет тарифа на вывоз ТКО для населения и организаций Бурятии!Кроме того, регоператор осуществляет закупки, целесообразность которых, мягко говоря, вызывает вопросы. Например, им объявлен тендер на поставку пластиковых евроконтейнеров с крышками со стартовой ценой свыше 7,683 млн рублей. Хотя в прошлом году на закуп контейнеров выделялась целевая федеральная субсидия, которую в Бурятии благополучно «проспали». А как уберечь пластиковые контейнеры от наших морозов и доморощенных вандалов? Тем паче, что даже типового проекта контейнерной площадки к началу этого года не существовало, и Народный Хурал был вынужден рекомендовать «ЭкоАльянсу» его разработать.Устраивать тендеры с размахом, накапливать долги, а потом черпать средства на их погашение из бюджета – схема, на наш взгляд, примитивная и далекая от «антикризисного менеджмента», обещанного при назначении Дмитрия Дружинина генеральным директором «ЭкоАльянса». Видимо, не случайно правительство Бурятии дистанцировалось от инициативы по предоставлению регоператору очередной субсидии, дабы избежать справедливых возгласов «Доколе?!» в свой адрес и возложить ответственность за это решение на депутатов Народного Хурала. Хотя и контролирует через АО «РМЗ» половину уставного капитала компании. Но от вопроса об эффективности действующего руководства ООО «ЭкоАльянс», точнее – отсутствии каких-либо зримых, всеми ощутимых ее проявлений, равно как и попыток повлиять на ситуацию извне, власть упорно уклоняется.Между тем, в Арбитражном суде РБ рассматривается еще целая серия исков к регоператору от бывших перевозчиков ТКО (ООО «Бабръ», ООО «БХК-Восток» и др.), которые были вынуждены уйти с рынка из-за возникших после назначения Дмитрия Дружинина систематических неплатежей. На расчеты с этими компаниями-истцами тоже потребуется бюджетная субсидия? Не становится ли бывший начальник пара из ТГК-14 и отрезатель батарей поистине «золотым» для дотационной Бурятии?Фото: "Номер один"