Многострадальные коттеджи в Улан-Удэ продают по второму кругу

На въезде в недостроенный жилищный поселок «Алтан Газар» на Верхней Березовке появилась деревянная вывеска. На ней помпезными золотыми буквами выложено: «Жилой комплекс премиум-класса». Золотые буквы вывески, загораживающей расположенные позади деревянные трущобы и уродливые недостроенные остовы коттеджей, судя по всему, призваны еще раз подчеркнуть тайный смысл послания - озолотимся еще раз.Напомним, что элитный поселок «Алтан Газар», название которого в переводе означает «золотая земля», должен быть сдан еще в 2010 году. Однако сотни новоселов, передавших деньги недобросовестному и ненадежному застройщику в лице ООО «Гевс-плюс», откровенно «кинувшего» дольщиков и позже обанкротившегося, оказались у разбитого корыта. Часть дольщиков обвинили руководство компании в выводе активов на сумму около 300 млн рублей, однако застройщик это отрицал. В 2013 году организацию признали банкротом, а конкурсное производство длилось свыше шести лет. Но дольщикам так и не удалось вернуть активы.В итоге, когда началась процедура банкротства, многим из них пришлось достраивать свое жилье за счет своих средств и проводить долгие годы в судах, чтобы узаконить собственное строительство. И далее попытаться продать его, чтобы уехать из поселка. Инвесторы говорят, что в «нулевые» их вложения в «Алтан-Газар» стали, возможно, самой худшей, с точки зрения рентабельности и траты собственных нервов, инвестицией за всю историю строительства «элитных» поселков в Бурятии.Сегодня, когда государство научилось более-менее защищать права инвесторов, весь недострой передали бы ответственному застройщику, а он наверняка выполнил бы свои обязательства. Однако тогда из-за довольно странной позиции судебных инстанций во время процедуры банкротства активы передали в руки так называемых кооперативов. Согласно определению АС РБ от 17 июня 2016 года, коттеджи ушли жилищно-строительным кооперативам: ЖСК «Согласие», ЖСК «Наш Дом», ЖСК «Лидер», ЖСК «Боярское», ЖСК «Березка». Среди них были лица, связанные с бывшим руководством ООО «Гевс-Плюс».В том же году ООО «Гевс-Плюс» заключило договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды с данными кооперативами, и последние обязались оплачивать стоимость аренды за земельные участки. Но не тут-то было. Как сообщили в министерстве имущественных отношений Бурятии, за земельный участок с расположенными на нем недостроенными коттеджами с кадастровым номером 03:24:022403:7 данные кооперативы не платят арендную плату.

«По состоянию на 1 апреля задолженность по арендной плате у ЖСК составляет 2 345 926,21 рубля. В связи с неисполнением ЖСК обязанностей по договору аренды в сентябре 2021 года минимуществом РБ подано исковое заявление в Арбитражный суд РБ о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки. В настоящий момент заявление находится на стадии рассмотрения, следующее заседание суда запланировано на 26.04.2022», - сообщили в ведомстве.



«У нас тут уклон, и в подвалы недостроенных домов текли реки от дождей и талых вод. Что там внутри происходило, никто не знает» - рассказывают жильцы соседних домов.

«Они там даже детский город поставить не могут, потому что благоустройство придомовой территории в настоящий момент невозможно из-за того, что земля находится в частной собственности так называемых кооперативов, к которым немало вопросов у государственных структур» - сообщил специалист в области арбитражного управления Николай Тетерин.

Между тем, имея долги перед государством, кооперативы активно продают достроенные и недостроенные коттеджи, расположенные на месте бывшего строительства «Гевс-Плюс».Так, на продажу выставлено два блока таунхаусов по цене от 8,5 млн рублей за один коттедж площадью от 160 квадратных метров. Продавцы уверяют, что дома подключены к инженерным сетям. Однако жилье считается вторичным и не подпадает в категорию новостроек, поскольку реализуется частными лицами. И «дальневосточная» ипотека на них не распространяется.Добавим, что после банкротства «Гевс-Плюс» недостроенные коттеджи стояли под открытым небом почти десять лет. Время и осадки сделали свое дело.Добавим, что эксперты в области строительства крайне осторожно относятся к незавершенному строительству, много лет простоявшему без отопления. Дело в том, что строительные конструкции активно впитывают влагу, а если она попала в фундамент и стены, то при промерзании высока вероятность деструктивных изменений: трещин, разрушений и пр. Тревожным симптомом может послужить и появление грибка в подвалах домов.«Номер один» обнаружил в соседних коттеджах полные подвалы талых вод, что наверняка негативно отразилось на состоянии несущих конструкций.Однако дома, простоявшие в незавершенном состоянии многие годы, закрыли крышей, обшили декоративными материалами, и сейчас внешне выглядят они неплохо. С виду, в красивой одежке, почти как новые.Тем не менее окружающая панорама вокруг «премиум-комплекса» не впечатляет. Территория возле «элитных» домов захламлена, грязно, все заросло сорной травой. Жители поселка рассказывают, что с расположенного наверху частного сектора на поселок зимой идет сильное воздушное загрязнение от печных труб. На территории комплекса нет озеленения и необходимой инфраструктуры для отдыха.Судя по размаху «кооперативного движения» на «Алтан-Газаре» и золотым буковкам на вывеске «Комплекс премиум-класса», эта земля действительно может стать «золотым» дном для бенефициаров стройки. Ведь, помимо большого куска земли на бурятской Рублевке, где можно «воткнуть» и пару высоток, там расположены еще остатки незавершенного строительства в виде залитых водой фундаментов коттеджей. На них можно поставить несущие конструкции, обшить их сайдингом и затем выгодно продать. Но ведь от крепости фундамента зависит, сколько дом простоит. Не пойдут ли трещины спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию?Думается, что инвестиции в дорогую недвижимость могут быть оправданы в том случае, когда инвесторы имеют дело с известными застройщиками с надежной репутацией и опытом ввода в эксплуатацию крупных жилых комплексов. Гарантирующими качество строительства на всех этапах - от фундамента до крыши. И здесь важно все - от состояния несущих конструкций до продавцов и их персональной ответственности за то, что они построили.Дмитрий Родионов, «Номер один».