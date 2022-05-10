Общество 10.05.2022 в 17:14

Забытая эпидемия: в Бурятии от СПИДа умерли более 3 тысяч человек

Международный день памяти людей, умерших от СПИД, отметят в Улан-Удэ экспресс-тестированием на ВИЧ

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Забытая эпидемия: в Бурятии от СПИДа умерли более 3 тысяч человек
Ежегодно в третье воскресенье мая проводится Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В рамках этого дня Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД бесплатно проводит экспресс-тестирование на ВИЧ и тематические мероприятия, сообщили в пресс-службе центра.

Цель Международного дня памяти людей, умерших от СПИД – привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой инфекции, о путях ее распространения, серьезных последствиях и существующих эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование ответственной позиции человека по отношению к собственной жизни и здоровью.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается напряженной. В Бурятии, начиная с 1990 года зарегистрированы 10 295 человек, показатель распространенности составил 1063,8 на 100 тыс населения. Умерло в Бурятии за все годы – 3104 человек, из них на стадии СПИД – 1043. В 2022 году умерло 39 человек, от СПИДа – 9 человек. За четыре месяца 2022 года в Бурятии зарегистрировано 154 новых случаев ВИЧ-инфицирования (данные на 01.05).

За последние пять лет преобладающим путем передачи остается половой, он составил 94,2% от вновь выявленных случаев. Процент инфицированных парентеральным путем при употреблении наркотиков составил 4,5%.

В ТРЦ «Гэлакси». 13 мая в 16:00-18:00 пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ

Площадь Революции. 15 мая с 14:00-17:00 в День памяти людей, умерших от СПИД пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ, уличная концертная программа в честь этого события на площади Революции.

Главный корпус БГСХА (по ул. Пушкина, 8) 17 мая с 11:00-14:00 экспресс-тестирование.

Фото: Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД
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