Конфликты в семье: закаливают или разрушают?

В психологии семья определяется как союз любящих людей, осознанно решивших жить вместе, двигаться в будущее, растить детей и делить радости и невзгоды. Но со временем невзгод становиться больше, и зачастую люди не знают, как с ними справляться. Советами о том, как конструктивно решать семейные конфликты, делится психолог Центра здоровья Долгор Доржиева.– Во-первых, конфликты – это нормальное явление для каждой семьи, их можно только снизить, но никак не устранить. Существует несколько типов конфликтов. Первый тип – классический, он подразумевает обычные ссоры, которые разрешаются сразу. Второй тип – напряжение, в этом случае обычный конфликт не разрешается, а затягивается, и люди постоянно о нем думают, вместе с тем растет напряжение, раздражительность. Третий вид – это кризис, он характеризуется настолько высоким уровнем напряженности, что семья как отдельный организм прекращает свое существование. Люди могут находиться под одной крышей, но семьей они называться не могут.– Одним из самых распространенных причин является поспешность при создании семьи. Часто бывает, что брак создается, когда одному из партнеров уже тяжело жить с родителями или из-за страха потерять любимого. Беременность также является распространенной причиной. Но когда бурный водопад страсти превращается в реку, выплывают различные недосказанности, иногда оказывается, что у людей вообще ничего нет общего, в этом случае семья может распасться.Вторая причина – это финансовые трудности. Если денег постоянно не хватает, накапливается напряжение. Как говорится, с милым рай в шалаше, но до поры до времени.Третья причина – отношения с родителями. Зачастую молодая семья не может жить отдельно, и родители постоянно вмешиваются в их отношения. Родителям следует проявить мудрость, и не мешать новоиспеченной семье.Бывает, что молодые люди закрывают глаза на недостатки партнера, а после женитьбы идеализированный образ супруга рассеивается, и на свет выходят его недостатки. В этой ситуации у вас есть два варианта: или изменить свое отношение к ситуации и принять его таким, каким он есть, или изменить саму ситуацию, то есть разойтись. Последний вариант – самый легкий, но не всегда верный.– Каждый конфликт по-разному влияет на будущее семьи. Какие-то – укрепляют ее, а какие – разрушают. Мы рекомендуем, не допускать в отношениях даже стадии напряженности. Если что-то с супругом идет не так, то лучше разговаривать об этом сразу и сейчас, не оттягивая на долгий период. Так как напряжение может привести к взрыву эмоций и тогда начинается скандал, взаимные обвинения.Когда вы выясняете отношения с кем-либо используйте такой прием как «Я-высказывание». Вы выражаете свои чувства и высказываетесь через слова: я, мне. Например, мне больно, мне обидно, я страдаю от того, что мой муж себя так ведет. Когда вы говорите мне больно, он начинает невольно чувствовать боль внутри.Во время конфликта не забывайте об уважении. На Руси, когда супруги начинали ссориться, то они переходили на вы. Ни в коем случае не задевайте честь и достоинство своего партнера. Учитесь воспитывать в себе чувство меры и умение спокойно и доброжелательно воспринимать критику. Хорошо помогает в разрешении конфликтов чувство юмора.– Как вы чувствуете, что ребенок вам чего-то не говорит, у него плохое настроение, так и дети чувствуют, что между родителями что-то происходит. Страшно, когда в семье есть физическое, моральное насилие, в этом случае психологическая травма ребенку обеспечена. Если вы ругаетесь с супругом, то делайте это не на глазах у ребенка. И желательно этот конфликт сразу исчерпать на месте, чтобы при ребенке вы были без какого-либо напряжения. Ни в коем случае дети не должны становится объектами манипуляций. Неправильное поведение родителей может испортить всю их дальнейшую жизнь, поэтому родителям следует помнить, что они ответственны за моральное здоровье детей.Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ