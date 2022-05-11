Общество 11.05.2022 в 17:54

В Забайкалье осужден владелец бойцовской собаки

Он натравливал пса на прохожего, а после на сотрудников полиции

A- A+
Текст: Номер один
В Забайкалье осужден владелец бойцовской собаки
В Краснокаменске суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе нападения бойцовской собаки на представителей власти, сообщили в прокуратуре Забайкалья. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина, находясь во дворе домов 1 и 7 Центрального микрорайона города Краснокаменска, в состоянии алкогольного опьянения натравливал на неустановленное лицо принадлежащую ему собаку бойцовской породы стаффордширский терьер. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции он направил собаку в их сторону, подав команду о нападении, однако его неправомерные действия полицейские пресекли.    

С учетом личности осужденного, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Фото:pixabay.com

Теги
собаки боец владелец приговор

Все новости

В Улан-Удэ рыбак спас из холодной реки парализованного старого пса
11.05.2022 в 18:51
В Забайкалье осужден владелец бойцовской собаки
11.05.2022 в 17:54
Жителя Бурятии осудили за угон мусоровоза
11.05.2022 в 17:13
Чем дольше праздники, тем больше ДТП
11.05.2022 в 17:11
Пожилой житель Улан-Удэ на праздник зарезал родственника
11.05.2022 в 17:04
В Бурятии в рыбе из Гусиного озера выявили паразитов, опасных для человека
11.05.2022 в 16:46
Житель Забайкалья приехал в Бурятию ради мошенничества
11.05.2022 в 16:44
Чем дольше праздники, тем больше ДТП
11.05.2022 в 16:41
В Улан-Удэ опубликовали график отключений горячей воды
11.05.2022 в 16:26
В Бурятии медведь решил перекусить молодой девчатинкой, но «обед» сильно стал стучать по посуде
11.05.2022 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
В Улан-Удэ рыбак спас из холодной реки парализованного старого пса
Не исключено, что таким образом хозяева пытались избавиться от несчастной больной собаки (видео)
11.05.2022 в 18:51
Чем дольше праздники, тем больше ДТП
В праздники в Бурятии произошло 65 ДТП, включая 10 аварий; 12 человек ранены
11.05.2022 в 17:11
В Бурятии в рыбе из Гусиного озера выявили паразитов, опасных для человека
Экологи бьют тревогу – ситуация ухудшается с каждым годом
11.05.2022 в 16:46
Чем дольше праздники, тем больше ДТП
В праздники в Бурятии произошло 65 ДТП, включая 10 аварий; 12 человек ранены
11.05.2022 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru