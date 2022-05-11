В Забайкалье осужден владелец бойцовской собаки

В Краснокаменске суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе нападения бойцовской собаки на представителей власти, сообщили в прокуратуре Забайкалья. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина, находясь во дворе домов 1 и 7 Центрального микрорайона города Краснокаменска, в состоянии алкогольного опьянения натравливал на неустановленное лицо принадлежащую ему собаку бойцовской породы стаффордширский терьер. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции он направил собаку в их сторону, подав команду о нападении, однако его неправомерные действия полицейские пресекли.С учетом личности осужденного, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.Фото:pixabay.com