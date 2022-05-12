Общество 12.05.2022 в 14:52

Резидент ТОР «Бурятия», создающий ЦОД, ввозит оборудование из ЮВА в льготном режиме

Применяются процедуры свободной таможенной зоны –ключевой преференции на Дальнем Востоке и в Арктике
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Резидент ТОР «Бурятия», создающий ЦОД, ввозит оборудование из ЮВА в льготном режиме
Компания «Битривер-Б» (входит в группу компаний BitRiver - крупнейшего в России оператора центров обработки данных) ведет строительство ЦОДа мощностью 100 МВт в Бурятии. Для обеспечения центра обработки данных наиболее энергоэффективными серверами последних модификаций резидент территории опережающего развития приступил к применению процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ), сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Одна из ключевых преференций для резидентов префрежимов на Дальнем Востоке и в Арктике, ведущих внешнеэкономическую деятельность, позволяет экономить на таможенных платежах при импорте высокотехнологичного оборудования.

«Территория опережающего развития - действенный инструмент для раскрытия экономического потенциала Бурятии. Резидентам ТОР оказывается помощь в подготовке документов, определении стратегий предприятий, в определении инфраструктурных и финансовых возможностей, в стратегическом планировании реализации проектов. Для жителей нашей республики - это рабочие места на новых предприятиях, для студентов - прохождение практики на предприятиях резидентов ТОР. В частности, при реализации проекта по созданию дата-центра планируется брать на стажировку студентов дальневосточных вузов с последующим трудоустройством», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Новый центр обработки данных в Бурятии планируется запустить в третьем квартале 2022 года. Применение процедуры СТЗ позволит нам оснастить его наиболее современным и мощным вычислительным оборудованием, произведенным в странах Юго-Восточной Азии и других макроэкономических регионах мира. Льгота, предоставляемая резидентам ТОР, существенно облегчает логистику на доставку зарубежного оборудования, повышает рентабельность проекта и его привлекательность для клиентов. С течением времени серверное оборудование будет требовать замены на более эффективное. Этому также будет способствовать процедура СТЗ», - сообщил генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Для применения процедуры СТЗ резидент организовал на своем участке, расположенном в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии, зону таможенного контроля (ЗТК). ЗТК включает пропускной пункт и холодный склад. На эту территорию могут беспошлинно ввозиться и размещаться импортируемые для реализации инвестпроекта товары.

Как рассказал и.о. начальника Бурятской таможни Иван Бурлака, представители ведомства провели осмотр помещений и территории компании BitRiver на соответствие приказу минфина, определяющего порядок таможенных операций на участках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, где применяется процедура СТЗ. После этого был издан приказ Бурятской таможни о создании постоянной ЗТК на этой территории. С этого момента резидент получил возможность помещать товар под таможенные процедуры.

Реализация проекта по созданию ЦОДа находится в стадии строительно-монтажных работ. Выполняется возведение 10 зданий для размещения вычислительного оборудования. Энергоснабжение центра обработки данных мощностью 100 МВт будет выполнено в результате подключения к единой национальной электрической сети по сниженному тарифу.

Главная задача ЦОДа состоит в создании защищенного надежного пространства с благоприятными для работы климатическими условиями и гарантированным электропитанием. Благодаря этому компании-арендаторы будут иметь возможность максимально эффективно эксплуатировать свое оборудование. Объект будет специализироваться на высокоскоростных энергоемких вычислениях, предоставлении облачных и прочих услуг. Основными клиентами станут телекоммуникационные, логистические и торговые компании, предприятия из финансового и государственного секторов, а также частные лица.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект составляют 900 млн рублей и могут превысить 1 млрд рублей. Работу на новом предприятии получат более 120 человек, 100 из них - IT-специалисты. В том числе люди с ограниченными физическими возможностями. Квалифицированные кадры будут готовить в дальневосточных вузах, а повышать их уровень - непосредственно на предприятии.

«Наши сотрудники должны обладать высокой инженерной квалификацией в области IT, системотехники, электрики и электроники. Для этого будем сотрудничать с дальневосточными вузами, а стажировать людей планируем непосредственно на предприятии. Помимо этого, трудоустроенные инженеры пройдут углубленный курс практической и теоретической подготовки на территории дата-центра. Мы имеем опыт привлечения работников с ограниченными физическими возможностями. Транспортная доступность участка проекта позволяет задействовать труд работников с ограниченными возможностями здоровья», - отметил Игорь Рунец.

Он подчеркнул, что благодаря мерам государственной поддержки на Дальний Восток приходят компании, способные выполнить переход к цифровой  экономике. Динамично развивать проект в Бурятии, создавая тем самым опорную инфраструктуру для цифровой экономики, помогают налоговые льготы и административные преференции для резидентов ТОР.

«Это уникальный для Бурятии инвестиционный проект, который позволит развивать в республике IT-инфраструктуру, а вместе с ней создавать на Дальнем Востоке необходимые сегодня стране кадры в области цифровых технологий. Значительные льготы и преференции режимов ТОР, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ, комплексное сопровождение инвесторов со стороны КРДВ, а также новые меры поддержки IT-отрасли, разработанные правительством России, дают комфортные условия для локализации и ускоренного развития на Дальнем Востоке и в Арктике IT-предприятий, создания высокотехнологичных рабочих мест с достойными зарплатами. Предприниматели это учитывают и используют открывшееся окно возможностей, помогая стране решать важнейшие задачи по построению цифровой экономики», - заявила заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дарья Кирьянова.

По данным Дальневосточного таможенного управления сегодня на Дальнем Востоке на участках резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития создана 31 зона таможенного контроля для применения таможенной процедуры СТЗ. Двадцать из них - на участках резидентов ТОР, 11 – на участках резидентов СПВ. В 2021 году резидентам на таможенных платежах удалось сэкономить почти 6,2 млрд рублей. При этом компании в результате деятельности по соглашениям с КРДВ вложили в экономику региона 1,2 трлн рублей и создали 23,2 тыс рабочих мест.

Фото: egov-buryatia.ru
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