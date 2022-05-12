Аюр из Бурятии перенес экстренную операцию в Москве и выписался домой

Усыновившая мальчика из Бурятии москвичка Наталья Бурдина рассказала в социальных сетях о здоровье своего сына. Как писал «Номер один», ранее маленький Аюр вновь оказался на грани жизни и смерти – его срочно прооперировали в московской клинике.

Напомним, москвичка Наталья Бурдина несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика. Недавно на фоне основной болезни мальчик столкнулся с новой напастью. Однако, как рассказала Наталья Бурдина, сейчас его здоровью ничего не угрожает – ребенка уже выписали, они едут домой. Женщина бесконечно благодарна всем врачам, кто был причастен к спасению мальчика.

«Когда Аюру было очень плохо, и нас преследовали неудачи с госпитализацией, мы находились в 100 км от Москвы, нас отказывались оперировать в стационаре, куда отвезли на скорой. (…) Спасибо всему персоналу, с которым нам довелось общаться во время пребывания в стационаре. Я могу без преувеличения сказать, что Центр трансплантологии имени Шумакова - наша добрая семья. Это люди, которые спасают жизни, верно служат своему делу. Спасибо им за это. Низкий поклон,» - пишет Наталья Бурдина.

Женщина отметила, что долгое время не могли установить точный диагноз ребенка.

«Мы почти двое суток были уверены, что это кишечная инфекция или ротовирус. Сначала нас повезли в инфекционные отделение. Потеряли время. Пишу это с целью напомнить, что все, происходящее в животе, может быть очень опасно. У Аюра клиническая картина не соответствовала диагнозу, что здорово сбило с толку врачей. Сразу при возникновении сомнений и опасений нужно обращаться к врачу. Лучше сразу соглашаться на госпитализацию. Мы все надеялись, что скоро наступит положительная динамика. Но ситуация только усугублялась. Всем здоровья!» - пожелала Наталья.

Как писал «Номер один», в 2015 году история Натальи Бурдиной и Аюра облетела всю Россию. Тогда бурятского малыша, больного циррозом печени, усыновила дизайнер из Москвы. Новую семью искали всей страной – не каждый взял бы на себя груз ответственности за недавно прооперированного ребенка, нуждавшегося в особом уходе и пожизненной терапии. И, тем не менее, родителей нашли. Вернее, это Наталья нашла своего приемного сына, увидев его фотографию в ленте социальной сети, после чего начала активно работать над усыновлением.

Фото: скриншот из видео «Две сороки», youtube.com