Общество 12.05.2022 в 15:18

Аюр из Бурятии перенес экстренную операцию в Москве и выписался домой

Усыновившая мальчика москвичка, рассказала, что когда ребенку стало плохо, они были в 100 км от города
A- A+
Текст: Эржена Мансорунова
Аюр из Бурятии перенес экстренную операцию в Москве и выписался домой

Усыновившая мальчика из Бурятии москвичка Наталья Бурдина рассказала в социальных сетях о здоровье своего сына. Как писал «Номер один», ранее маленький Аюр вновь оказался на грани жизни и смерти – его срочно прооперировали в московской клинике.

Напомним, москвичка Наталья Бурдина несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика. Недавно на фоне основной болезни мальчик столкнулся с новой напастью. Однако, как рассказала Наталья Бурдина, сейчас его здоровью ничего не угрожает – ребенка уже выписали, они едут домой. Женщина бесконечно благодарна всем врачам, кто был причастен к спасению мальчика.

«Когда Аюру было очень плохо, и нас преследовали неудачи с госпитализацией, мы находились в 100 км от Москвы, нас отказывались оперировать в стационаре, куда отвезли на скорой. (…) Спасибо всему персоналу, с которым нам довелось общаться во время пребывания в стационаре. Я могу без преувеличения сказать, что Центр трансплантологии имени Шумакова - наша добрая семья. Это люди, которые спасают жизни, верно служат своему делу. Спасибо им за это. Низкий поклон,»

 - пишет Наталья Бурдина.
Женщина отметила, что долгое время не могли установить точный диагноз ребенка.

«Мы почти двое суток были уверены, что это кишечная инфекция или ротовирус. Сначала нас повезли в инфекционные отделение. Потеряли время. Пишу это с целью напомнить, что все, происходящее в животе, может быть очень опасно. У Аюра клиническая картина не соответствовала диагнозу, что здорово сбило с толку врачей. Сразу при возникновении сомнений и опасений нужно обращаться к врачу. Лучше сразу соглашаться на госпитализацию. Мы все надеялись, что скоро наступит положительная динамика. Но ситуация только усугублялась. Всем здоровья!»

- пожелала Наталья.

 Как писал «Номер один», в 2015 году история Натальи Бурдиной и Аюра облетела всю Россию. Тогда бурятского малыша, больного циррозом печени, усыновила дизайнер из Москвы. Новую семью искали всей страной – не каждый взял бы на себя груз ответственности за недавно прооперированного ребенка, нуждавшегося в особом уходе и пожизненной терапии. И, тем не менее, родителей нашли. Вернее, это Наталья нашла своего приемного сына, увидев его фотографию в ленте социальной сети, после чего начала активно работать над усыновлением. 


Фото: скриншот из видео «Две сороки», youtube.com

Теги
лечение ребенок больница

Все новости

В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
12.05.2022 в 16:31
Аюр из Бурятии перенес экстренную операцию в Москве и выписался домой
12.05.2022 в 15:18
Улицу Терешковой в Улан-Удэ обещают отремонтировать максимально быстро
12.05.2022 в 14:55
Резидент ТОР «Бурятия», создающий ЦОД, ввозит оборудование из ЮВА в льготном режиме
12.05.2022 в 14:52
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
12.05.2022 в 14:46
В Бурятии мошенники обманули пенсионерку на 2,5 миллиона рублей
12.05.2022 в 14:25
В Улан-Удэ для собаки в депрессии ищут человека, который должен будет гладить ее
12.05.2022 в 14:21
Жительница Бурятии расстреляла надоевшую ей подругу
12.05.2022 в 13:48
В Бурятии пастух устроил крупный пожар ради травы для своих коз
12.05.2022 в 13:29
В Улан-Удэ поймали старого развратника
12.05.2022 в 12:47
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
Автомобильные шины будут оперативно вывозить на вторичную переработку
12.05.2022 в 16:31
Улицу Терешковой в Улан-Удэ обещают отремонтировать максимально быстро
Чтобы минимизировать неудобства, ремонт проведут в несколько этапов
12.05.2022 в 14:55
Резидент ТОР «Бурятия», создающий ЦОД, ввозит оборудование из ЮВА в льготном режиме
Применяются процедуры свободной таможенной зоны –ключевой преференции на Дальнем Востоке и в Арктике
12.05.2022 в 14:52
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
В пятницу на улицы города выйдут дополнительные наряды ДПС
12.05.2022 в 14:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru