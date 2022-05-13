Общество 13.05.2022 в 10:22

На реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ добавили еще 2,5 млрд рублей

Модернизация объекта продлится до конца 2024 года
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Текст: Константин Воронов
На реконструкцию правобережных очистных в Улан-Удэ добавили еще 2,5 млрд рублей
В Улан-Удэ продолжится масштабная реконструкция правобережных очистных сооружений в микрорайоне Стеклозавод. Как сообщили в Минстрое Бурятии, ранее на работы, которые будут выполнены в 2022 году, из федерального бюджета выделили 1,3 млрд рублей. Накануне правительство России приняло решение дополнительно выделить еще 2,5 млрд рублей. Таким образом, общее финансирование на этот год составит 3,8 млрд рублей.

В целом на реконструкцию объекта за три года планируется выделить более 12 млрд рублей. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпрокта «Экология».

После реконструкции сточные воды будут очищаться до уровня, соответствующего современным российским нормам. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и защитить его экосистему.

Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин отмечает, что этот объект коммунальной инфраструктуры крайне необходим для улучшения экологии озера.

«В конечном итоге модернизированные системы очистки стоков будут способствовать улучшению экологии Байкальской природной территории. Это очень важно для нашей республики и для нашего священного озера. Поэтому новые современные очистные в нашем регионе просто необходимы. На сегодняшний день уже заключен контракт на модернизацию очистных сооружений. Завершить работы планируют до конца 2024 года», - сообщил Николай Рузавин.

Фото: Минстрой Бурятии
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