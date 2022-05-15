Общество 15.05.2022 в 07:00
Чиновников Бурятии призвали к ответу за мусор в лесу и возле особо ценных рек
В Баргузинском районе свалки покрывают десятки тысяч квадратных метров
Текст: Станислав Сергеев
Управление Росприроднадзора проверило, как обстоят дела в одном из важнейших, с туристической точки зрения, районе - Баргузинском. Выяснилось, что здесь огромная проблема с мусором. Свалки покрывают десятки тысяч квадратных метров и рассредоточены в лесу, возле населенных пунктов и в водоохранной зоне реки Баргузин. Власти пытались «отфутболить» ответственность за мусор, но потерпели крах.
Навалы до трех метров
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и байкальской природной территории провело выездные обследования в центральной экологической зоне Байкала. Проверяющие обнаружили целый набор свалок, рассредоточенных по Баргузинскому району. В том числе в районе сел Макаринино, Адамово, Зорино.
«На выезде в восточном направлении из села Макаринино выявлена свалка твердых коммунальных отходов. Навалы отходов составляют в высоту до двух-трех метров. Общая площадь размещенных ТКО составляет 10 818 квадратных метров», - представляло результаты обследования Управление Росприроднадзора.
При этом неподалеку от этой свалки протекает река Баргузин, относящаяся к водным объектам с особо ценным рыбохозяйственным значением (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).
«Территория данной свалки ТКО в южной части находится в границах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Баргузин», - пишет надзор.
Далее на выезде в северо-восточном направлении из села Зорино проверяющие обнаружили свалку, навалы отходов в которой достигают в высоту до двух метров. Общая площадь ее поменьше – 2 683 квадратных метра.
Еще одна свалка, самая большая из перечисленных, раскинулась на площади 14 830 квадратных метров. Ее обнаружили на 286-м километре автомобильной дороги «Баргузинский тракт», напротив села Адамово, в лесу. Навалы – также до двух метров в высоту. Как проверяющие выяснили позже, часть этой свалки находится на землях Гослесфонда.
Перевести стрелки
Чтобы избавить туристический район, его леса и реки от негативного воздействия мусора, Росприроднадзор отправился в суд. Там он требовал, во-первых, обязать правительство принять меры по ликвидации свалок, «а именно по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов с земельных участков… а также разработать проект рекультивации и провести восстановление окружающей среды». Во-вторых, заставить администрацию Баргузинского района принять в этом участие.
Также ведомство предъявило требования и к Республиканскому агентству лесного хозяйства (РАЛХ), касающиеся ликвидации свалки в лесу.
На выполнение всех требований Росприродназор требовал дать чиновникам не больше полугода.
Представитель администрации Баргузинского района в суде предпринял попытку перевести стрелки: дескать, за свалки отвечает тот, на чьих землях они расположены. И отвечать, по их мнению, должен правопреемник рыбколхоза «Путь Ленина» - СПК «Баргузин».
Похожий маневр пытался провернуть и представитель РАЛХа: как выяснилось, «установлено виновное лицо в отношении несанкционированной свалки напротив села Адамово - ООО «СтройПроектСервис», привлекаемое в настоящее время к административной ответственности». Представителя этой компании пригласили в суд, где он заявил, что «в связи с невозможностью вывоза отходов, так как не было дежурной машины, им принято решение сложить отходы на временное хранение».
К слову, ни минприроды Бурятии, должное курировать все «мусорные» вопросы в Бурятии, ни региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоАльянс», обязанный избавлять республику от свалок, на заседание не явились. Видимо, нашлись дела поважнее.
«Неэффективность и недостаточность»
Баргузинский суд, выслушав стороны, неожиданно встал на сторону чиновников.
«Истцом не представлены сведения, что земли несанкционированных свалок относятся к собственности АМО Баргузинский район» либо РАЛХ… При этом сведений о заключении собственниками участков с ответчиками либо с ООО «ЭкоАльянс» о ликвидации свалок в материалах дела не имеется», - пришел к выводу судья. И отказал Росприроднадзору в иске.
Однако федеральное ведомство этим не ограничилось и обжаловало решение Баргузинского суда в апелляционной инстанции. Где заявило, что нет никаких документов, подтверждающих, что земли, на которых расположена свалка, принадлежат СПК «Баргузин».
«Факт наличия несанкционированных свалок на указанных земельных участках прямо указывает на неэффективность и недостаточность принимаемых со стороны правительства Республики Бурятия и администрации МО «Баргузинский район» организационных мер по исполнению указанных требований законодательства», - заявило ведомство в Верховном суде.
Также Росприроднадзор попенял, что в границах центральной экологической зоны Байкала нет объектов, на которых разрешено складировать отходы. Что и является причиной возникновения несанкционированных свалок.
«Таким образом, Управление считает, обязанность по принятию мер по организации работ по ликвидации несанкционированной свалки должна быть возложена на правительство Республики Бурятия и администрацию МО «Баргузинский район», в связи с этим необходимо обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок», - требовал надзор.
Капля в море
К слову, от требований к РАЛХу ведомство отказалось – видимо, решило, пусть сами разбираются со своим лесопользователем.
«В настоящее время РАЛХ РБ принимаются меры в отношении виновного лица по понуждению к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на землях лесного фонда», - говорится в решении суда.
В итоге Верховный суд частично отменил решение Баргузинского суда, приняв новое: «Обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок…» и «Обязать администрацию МО «Баргузинский район» принять участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов». На все про все чиновникам дали полгода.
Между тем это разбирательство – лишь одно из множества, касающихся ликвидации свалок по всей республике. В последние годы эта проблема встает все острее, особенно учитывая, что она не решалась десятилетиями. Что с этим делать сегодня, не очень понятно. Ведь на то, чтобы убрать все свалки хотя бы с берегов Байкала, потребуются миллиарды. Но прежде нужно озаботиться тем, чтобы не допустить возникновения новых. И тут тоже быстрых вариантов решения проблемы не видно.
Станислав Сергеев, «Номер один».
Навалы до трех метров
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и байкальской природной территории провело выездные обследования в центральной экологической зоне Байкала. Проверяющие обнаружили целый набор свалок, рассредоточенных по Баргузинскому району. В том числе в районе сел Макаринино, Адамово, Зорино.
«На выезде в восточном направлении из села Макаринино выявлена свалка твердых коммунальных отходов. Навалы отходов составляют в высоту до двух-трех метров. Общая площадь размещенных ТКО составляет 10 818 квадратных метров», - представляло результаты обследования Управление Росприроднадзора.
При этом неподалеку от этой свалки протекает река Баргузин, относящаяся к водным объектам с особо ценным рыбохозяйственным значением (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).
«Территория данной свалки ТКО в южной части находится в границах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Баргузин», - пишет надзор.
Далее на выезде в северо-восточном направлении из села Зорино проверяющие обнаружили свалку, навалы отходов в которой достигают в высоту до двух метров. Общая площадь ее поменьше – 2 683 квадратных метра.
Еще одна свалка, самая большая из перечисленных, раскинулась на площади 14 830 квадратных метров. Ее обнаружили на 286-м километре автомобильной дороги «Баргузинский тракт», напротив села Адамово, в лесу. Навалы – также до двух метров в высоту. Как проверяющие выяснили позже, часть этой свалки находится на землях Гослесфонда.
Перевести стрелки
Чтобы избавить туристический район, его леса и реки от негативного воздействия мусора, Росприроднадзор отправился в суд. Там он требовал, во-первых, обязать правительство принять меры по ликвидации свалок, «а именно по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов с земельных участков… а также разработать проект рекультивации и провести восстановление окружающей среды». Во-вторых, заставить администрацию Баргузинского района принять в этом участие.
Также ведомство предъявило требования и к Республиканскому агентству лесного хозяйства (РАЛХ), касающиеся ликвидации свалки в лесу.
На выполнение всех требований Росприродназор требовал дать чиновникам не больше полугода.
Представитель администрации Баргузинского района в суде предпринял попытку перевести стрелки: дескать, за свалки отвечает тот, на чьих землях они расположены. И отвечать, по их мнению, должен правопреемник рыбколхоза «Путь Ленина» - СПК «Баргузин».
Похожий маневр пытался провернуть и представитель РАЛХа: как выяснилось, «установлено виновное лицо в отношении несанкционированной свалки напротив села Адамово - ООО «СтройПроектСервис», привлекаемое в настоящее время к административной ответственности». Представителя этой компании пригласили в суд, где он заявил, что «в связи с невозможностью вывоза отходов, так как не было дежурной машины, им принято решение сложить отходы на временное хранение».
К слову, ни минприроды Бурятии, должное курировать все «мусорные» вопросы в Бурятии, ни региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоАльянс», обязанный избавлять республику от свалок, на заседание не явились. Видимо, нашлись дела поважнее.
«Неэффективность и недостаточность»
Баргузинский суд, выслушав стороны, неожиданно встал на сторону чиновников.
«Истцом не представлены сведения, что земли несанкционированных свалок относятся к собственности АМО Баргузинский район» либо РАЛХ… При этом сведений о заключении собственниками участков с ответчиками либо с ООО «ЭкоАльянс» о ликвидации свалок в материалах дела не имеется», - пришел к выводу судья. И отказал Росприроднадзору в иске.
Однако федеральное ведомство этим не ограничилось и обжаловало решение Баргузинского суда в апелляционной инстанции. Где заявило, что нет никаких документов, подтверждающих, что земли, на которых расположена свалка, принадлежат СПК «Баргузин».
«Факт наличия несанкционированных свалок на указанных земельных участках прямо указывает на неэффективность и недостаточность принимаемых со стороны правительства Республики Бурятия и администрации МО «Баргузинский район» организационных мер по исполнению указанных требований законодательства», - заявило ведомство в Верховном суде.
Также Росприроднадзор попенял, что в границах центральной экологической зоны Байкала нет объектов, на которых разрешено складировать отходы. Что и является причиной возникновения несанкционированных свалок.
«Таким образом, Управление считает, обязанность по принятию мер по организации работ по ликвидации несанкционированной свалки должна быть возложена на правительство Республики Бурятия и администрацию МО «Баргузинский район», в связи с этим необходимо обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок», - требовал надзор.
Капля в море
К слову, от требований к РАЛХу ведомство отказалось – видимо, решило, пусть сами разбираются со своим лесопользователем.
«В настоящее время РАЛХ РБ принимаются меры в отношении виновного лица по понуждению к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на землях лесного фонда», - говорится в решении суда.
В итоге Верховный суд частично отменил решение Баргузинского суда, приняв новое: «Обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок…» и «Обязать администрацию МО «Баргузинский район» принять участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов». На все про все чиновникам дали полгода.
Между тем это разбирательство – лишь одно из множества, касающихся ликвидации свалок по всей республике. В последние годы эта проблема встает все острее, особенно учитывая, что она не решалась десятилетиями. Что с этим делать сегодня, не очень понятно. Ведь на то, чтобы убрать все свалки хотя бы с берегов Байкала, потребуются миллиарды. Но прежде нужно озаботиться тем, чтобы не допустить возникновения новых. И тут тоже быстрых вариантов решения проблемы не видно.
Станислав Сергеев, «Номер один».
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