Общество 15.05.2022 в 07:00

Чиновников Бурятии призвали к ответу за мусор в лесу и возле особо ценных рек

В Баргузинском районе свалки покрывают десятки тысяч квадратных метров
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Текст: Станислав Сергеев
Чиновников Бурятии призвали к ответу за мусор в лесу и возле особо ценных рек
"Номер один"
Управление Росприроднадзора проверило, как обстоят дела в одном из важнейших, с туристической точки зрения, районе - Баргузинском. Выяснилось, что здесь огромная проблема с мусором. Свалки покрывают десятки тысяч квадратных метров и рассредоточены в лесу, возле населенных пунктов и в водоохранной зоне реки Баргузин.  Власти пытались «отфутболить» ответственность за мусор, но потерпели крах.

Навалы до трех метров

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и байкальской природной территории провело выездные обследования в центральной экологической зоне Байкала. Проверяющие обнаружили целый набор свалок, рассредоточенных по Баргузинскому району. В том числе  в районе сел Макаринино, Адамово, Зорино.

«На выезде в восточном направлении из села Макаринино выявлена свалка твердых коммунальных отходов. Навалы отходов составляют в высоту до двух-трех метров. Общая площадь размещенных ТКО составляет 10 818 квадратных метров», - представляло результаты обследования Управление Росприроднадзора.

При этом неподалеку от этой свалки протекает река Баргузин,  относящаяся к водным объектам с особо ценным рыбохозяйственным значением (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).

«Территория данной свалки ТКО в южной части находится в границах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Баргузин», - пишет надзор.

Далее на выезде в северо-восточном направлении из села Зорино проверяющие обнаружили свалку, навалы отходов в которой достигают в высоту до двух метров. Общая площадь ее поменьше – 2 683 квадратных метра.

Еще одна свалка, самая большая из перечисленных, раскинулась на площади 14 830 квадратных метров. Ее обнаружили на 286-м километре автомобильной дороги «Баргузинский тракт», напротив села Адамово, в лесу. Навалы – также до двух метров в высоту. Как проверяющие выяснили позже, часть этой свалки находится на землях Гослесфонда.

Перевести стрелки

Чтобы избавить туристический район, его леса и реки от негативного воздействия мусора, Росприроднадзор отправился в суд. Там он требовал, во-первых, обязать правительство принять меры по ликвидации свалок, «а именно по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов с земельных участков… а также разработать проект рекультивации и провести восстановление окружающей среды». Во-вторых, заставить администрацию Баргузинского района принять в этом участие.

Также ведомство предъявило требования и к Республиканскому агентству лесного хозяйства (РАЛХ), касающиеся ликвидации свалки в лесу.

На выполнение всех требований Росприродназор требовал дать чиновникам не больше полугода.

Представитель администрации Баргузинского района в суде предпринял попытку перевести стрелки: дескать, за свалки отвечает тот, на чьих землях они расположены. И  отвечать, по их мнению, должен правопреемник рыбколхоза «Путь Ленина» - СПК «Баргузин».

Похожий маневр пытался провернуть и представитель РАЛХа: как выяснилось, «установлено виновное лицо в отношении несанкционированной свалки напротив села Адамово - ООО «СтройПроектСервис»,  привлекаемое в настоящее время к административной ответственности». Представителя этой компании пригласили в суд, где он заявил, что «в связи с невозможностью вывоза отходов, так как не было дежурной машины, им  принято решение сложить отходы на временное хранение».

К слову, ни минприроды Бурятии,  должное курировать все «мусорные» вопросы в Бурятии, ни региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоАльянс»,  обязанный  избавлять республику от свалок, на заседание не явились. Видимо, нашлись дела поважнее.

«Неэффективность и недостаточность»

Баргузинский суд, выслушав стороны, неожиданно встал на сторону чиновников.

«Истцом не представлены сведения, что земли несанкционированных свалок относятся к собственности АМО Баргузинский район» либо РАЛХ… При этом сведений о заключении собственниками участков с ответчиками либо с ООО «ЭкоАльянс» о ликвидации свалок в материалах дела не имеется», - пришел к выводу судья. И отказал Росприроднадзору в иске.

Однако федеральное ведомство этим не ограничилось и обжаловало решение Баргузинского суда в апелляционной инстанции. Где заявило, что нет никаких документов, подтверждающих, что земли, на которых расположена свалка, принадлежат СПК «Баргузин».

«Факт наличия несанкционированных свалок на указанных земельных участках прямо указывает на неэффективность и недостаточность принимаемых со стороны правительства Республики Бурятия и администрации МО «Баргузинский район» организационных мер по исполнению указанных требований законодательства», - заявило ведомство в Верховном суде.

Также Росприроднадзор попенял, что в границах центральной экологической зоны Байкала нет объектов, на которых   разрешено складировать отходы. Что и является причиной возникновения несанкционированных свалок.

«Таким образом, Управление считает, обязанность по принятию мер по организации работ по ликвидации несанкционированной свалки должна быть возложена на правительство Республики Бурятия и администрацию МО «Баргузинский район», в связи с этим необходимо обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок», - требовал надзор.

Капля в море

К слову, от требований к РАЛХу ведомство отказалось – видимо, решило, пусть сами разбираются со своим лесопользователем.

«В настоящее время РАЛХ РБ принимаются меры в отношении виновного лица по понуждению к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на землях лесного фонда», - говорится в решении суда.

В итоге Верховный суд частично отменил решение Баргузинского суда, приняв новое: «Обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок…» и «Обязать администрацию МО «Баргузинский район» принять участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов». На все про все чиновникам дали полгода.

Между тем это разбирательство – лишь одно из множества, касающихся ликвидации свалок по всей республике. В последние годы эта проблема встает все острее, особенно учитывая, что она не решалась десятилетиями. Что с этим делать сегодня, не очень понятно. Ведь на то, чтобы убрать все свалки хотя бы с берегов Байкала, потребуются миллиарды. Но прежде нужно озаботиться тем, чтобы не допустить возникновения новых. И тут тоже быстрых вариантов решения проблемы не видно.

Станислав Сергеев, «Номер один».
Теги
свалка

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