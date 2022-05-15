Чиновников Бурятии призвали к ответу за мусор в лесу и возле особо ценных рек

Управление Росприроднадзора проверило, как обстоят дела в одном из важнейших, с туристической точки зрения, районе - Баргузинском. Выяснилось, что здесь огромная проблема с мусором. Свалки покрывают десятки тысяч квадратных метров и рассредоточены в лесу, возле населенных пунктов и в водоохранной зоне реки Баргузин. Власти пытались «отфутболить» ответственность за мусор, но потерпели крах.Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и байкальской природной территории провело выездные обследования в центральной экологической зоне Байкала. Проверяющие обнаружили целый набор свалок, рассредоточенных по Баргузинскому району. В том числе в районе сел Макаринино, Адамово, Зорино.«На выезде в восточном направлении из села Макаринино выявлена свалка твердых коммунальных отходов. Навалы отходов составляют в высоту до двух-трех метров. Общая площадь размещенных ТКО составляет 10 818 квадратных метров», - представляло результаты обследования Управление Росприроднадзора.При этом неподалеку от этой свалки протекает река Баргузин, относящаяся к водным объектам с особо ценным рыбохозяйственным значением (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов).«Территория данной свалки ТКО в южной части находится в границах прибрежной защитной полосы водоохранной зоны реки Баргузин», - пишет надзор.Далее на выезде в северо-восточном направлении из села Зорино проверяющие обнаружили свалку, навалы отходов в которой достигают в высоту до двух метров. Общая площадь ее поменьше – 2 683 квадратных метра.Еще одна свалка, самая большая из перечисленных, раскинулась на площади 14 830 квадратных метров. Ее обнаружили на 286-м километре автомобильной дороги «Баргузинский тракт», напротив села Адамово, в лесу. Навалы – также до двух метров в высоту. Как проверяющие выяснили позже, часть этой свалки находится на землях Гослесфонда.Чтобы избавить туристический район, его леса и реки от негативного воздействия мусора, Росприроднадзор отправился в суд. Там он требовал, во-первых, обязать правительство принять меры по ликвидации свалок, «а именно по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов с земельных участков… а также разработать проект рекультивации и провести восстановление окружающей среды». Во-вторых, заставить администрацию Баргузинского района принять в этом участие.Также ведомство предъявило требования и к Республиканскому агентству лесного хозяйства (РАЛХ), касающиеся ликвидации свалки в лесу.На выполнение всех требований Росприродназор требовал дать чиновникам не больше полугода.Представитель администрации Баргузинского района в суде предпринял попытку перевести стрелки: дескать, за свалки отвечает тот, на чьих землях они расположены. И отвечать, по их мнению, должен правопреемник рыбколхоза «Путь Ленина» - СПК «Баргузин».Похожий маневр пытался провернуть и представитель РАЛХа: как выяснилось, «установлено виновное лицо в отношении несанкционированной свалки напротив села Адамово - ООО «СтройПроектСервис», привлекаемое в настоящее время к административной ответственности». Представителя этой компании пригласили в суд, где он заявил, что «в связи с невозможностью вывоза отходов, так как не было дежурной машины, им принято решение сложить отходы на временное хранение».К слову, ни минприроды Бурятии, должное курировать все «мусорные» вопросы в Бурятии, ни региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоАльянс», обязанный избавлять республику от свалок, на заседание не явились. Видимо, нашлись дела поважнее.Баргузинский суд, выслушав стороны, неожиданно встал на сторону чиновников.«Истцом не представлены сведения, что земли несанкционированных свалок относятся к собственности АМО Баргузинский район» либо РАЛХ… При этом сведений о заключении собственниками участков с ответчиками либо с ООО «ЭкоАльянс» о ликвидации свалок в материалах дела не имеется», - пришел к выводу судья. И отказал Росприроднадзору в иске.Однако федеральное ведомство этим не ограничилось и обжаловало решение Баргузинского суда в апелляционной инстанции. Где заявило, что нет никаких документов, подтверждающих, что земли, на которых расположена свалка, принадлежат СПК «Баргузин».«Факт наличия несанкционированных свалок на указанных земельных участках прямо указывает на неэффективность и недостаточность принимаемых со стороны правительства Республики Бурятия и администрации МО «Баргузинский район» организационных мер по исполнению указанных требований законодательства», - заявило ведомство в Верховном суде.Также Росприроднадзор попенял, что в границах центральной экологической зоны Байкала нет объектов, на которых разрешено складировать отходы. Что и является причиной возникновения несанкционированных свалок.«Таким образом, Управление считает, обязанность по принятию мер по организации работ по ликвидации несанкционированной свалки должна быть возложена на правительство Республики Бурятия и администрацию МО «Баргузинский район», в связи с этим необходимо обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок», - требовал надзор.К слову, от требований к РАЛХу ведомство отказалось – видимо, решило, пусть сами разбираются со своим лесопользователем.«В настоящее время РАЛХ РБ принимаются меры в отношении виновного лица по понуждению к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на землях лесного фонда», - говорится в решении суда.В итоге Верховный суд частично отменил решение Баргузинского суда, приняв новое: «Обязать правительство Республики Бурятия принять меры по ликвидации несанкционированных свалок…» и «Обязать администрацию МО «Баргузинский район» принять участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов». На все про все чиновникам дали полгода.Между тем это разбирательство – лишь одно из множества, касающихся ликвидации свалок по всей республике. В последние годы эта проблема встает все острее, особенно учитывая, что она не решалась десятилетиями. Что с этим делать сегодня, не очень понятно. Ведь на то, чтобы убрать все свалки хотя бы с берегов Байкала, потребуются миллиарды. Но прежде нужно озаботиться тем, чтобы не допустить возникновения новых. И тут тоже быстрых вариантов решения проблемы не видно.Станислав Сергеев, «Номер один».