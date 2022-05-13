Общество 13.05.2022 в 12:06

Отопительный сезон в Бурятии продлили до 19 мая

Власти прислушались к мнению главного санитарного врача
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Текст: Константин Воронов
Отопительный сезон в Бурятии продлили до 19 мая
Как уже сообщал «Номер один», 12 мая на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев предложил продлить отопительный сезон до конца месяца. По его мнению, это позволит предотвратить рост заболеваемости ОРВИ и ковидом в республике.

Власти Бурятии с предложением руководителя Роспотребнадзора согласились, правда, пока только частично.

«По итогам обсуждения принято решение продлить отопительный сезон до 19 мая. На следующем заседании оперштаба, которое запланировано на 19 мая, будет принято решение о продлении или приостановке отопительного сезона, исходя из среднесуточной температуры на улице», - сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Все мы помним ситуацию прошлого года, когда в жилых домах отключили отопление. Заболеваемость коронавирусной инфекцией резко пошла в рост, так как на улице было еще достаточно прохладно. В этом году мы не должны такого допустить, поэтому отопительный сезон пока продолжаем, - прокомментировал решение зампред правительства РБ Вячеслав Цыбикжапов.  

Напомним, в Улан-Удэ отопительный сезон должен был завершиться 16 мая, это даже позже обычного - в предыдущие годы он завершался 10-11 мая. При этом на ряде котельных города на 16-19 мая уже  запланировано отключение горячей воды для проведения ремонтный работ. Вероятно, теперь этот график будет скорректирован.

Фото: «Номер один»
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