В Улан-Удэ выбирают лучшие дизайн-проекты для скверов «Яблоневый» и «Сиреневый»

В столице Бурятии с 15 апреля по 30 мая включительно проходит голосование по выбору лучших дизайн-проектов для сквера «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт, а также бульвара «Сиреневый» на ЛВРЗ. Сегодня в мэрии Улан-Удэ рассказали о том, как проходит голосование, что для Советского и Железнодорожного районов значат эти места отдыха, а также когда планируют реализовывать работы по их реконструкции.

Заместитель руководителя Советского района Евгений Алексеев отметил, что Улан-Удэ является воротами Бурятии, а микрорайон Аэропорт – воротами нашего города. Сквер «Яблоневый» был основан еще в 1970-ые годы, и по сей день располагается в самом сердце микрорайона, являясь излюбленным местом отдыха для горожан.

«Кроме того, сквер «Яблоневый» обеспечивает огромнейшую пропускную способность – через него жители идут в школу, в два детских сада, рядом с ним расположена библиотека и школа искусств. Численность микрорайона Аэропорт составляет порядка 7 тысяч человек. Сквер включили в программу в прошлом году, и в настоящее время он содержится за счет сил самих жителей и управляющей организации. В последний раз ремонтные работы там проводились в 2006 году»,

- рассказал Евгений Алексеев.

Для него разработано два варианта, их главное отличие – в планировке и расположении дорожек. В основном, в обоих проектах предусмотрено озеленение, фонтаны, посадка кустов и газона, строительство баскетбольной и детской площадок, небольшой парковки, велосипедных и беговых дорожек.





В свою очередь, «Сиреневый» - один из старейших бульваров Улан-Удэ. Его история началась еще в прошлом веке, со строительства в 1938 году Дома специалистов ЛВРЗ.

«Второе рождение бульвар получил в 2005 году, тогда он получил официальное название «Сиреневый». Заменили фонтан, установили бордюры, скамейки и урны. В настоящее время мы видим его в том самом состоянии, в котором он был реконструирован в 2005 году, соответственно, назрела необходимость реконструкции. По инициативе жителей микрорайона и работников ЛВРЗ, в 2021 году нами, совместно с комитетом по архитектуре, с заводом, с депутатами и общественностью, были разработаны варианты дизайн-проектов с учетом всех пожеланий. Сквер используется как подходной путь к двум школам и к трамвайным остановкам – там достаточно большой трафик населения. Жители микрорайона часто используют его как место для отдыха»,

- рассказал Артемий Родионов, заместитель руководителя Железнодорожного района.



В первом дизайн-проекте планировка бульвара останется похожей на прежнюю: с одной главной дорожкой, фонтаном посередине, добавятся клумбы. По сторонам от дорожки планируют высадить деревья с газоном.Во втором варианте предусмотрено больше деревьев, а вместо одной дорожки – несколько извилистых тропинок, которые будут разделены кустами сирени.В обоих вариантах дизайн-проектов запланировано обновление фонтана, замена плитки, скамеек, ограждения, высадка зеленых насаждений.

Как отметила начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Елена Заишникова, в минувшем году во время голосования, где победителями стали сквер «Зодчий» и Гостиные ряды, между Гостиными рядами и бульваром «Сиреневый» шла очень упорная борьба.

«Всего лишь 555 голосов не хватило бульвару «Сиреневый», его могли благоустроить уже в 2022 году. Это говорит о том, что голос каждого жителя очень влияет на то, как будет благоустраиваться наш город, и как будет реализовываться программа. Поскольку голосование проходит при помощи авторизации на сайте «Госуслуги», естественно, никаких подтасовок или обмана быть не может. У человека есть один реальный голос, и от того, как он проголосует, будет сделан выбор по благоустройству территорий нашего города. Поэтому, мы хотим еще раз отметить - именно в этом году осуществляется голосование по выбору дизайн-проектов. Просим всех горожан зайти, как на вкладку проектов сквера «Яблоневый», так и во вкладку бульвара «Сиреневый» и выбрать понравившийся вариант»,

- обратилась к жителям Елена Заяшникова.



Выигравшие дизайн-проекты станут основой благоустройства этих территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и будут реализованы в 2023 году. Жители микрорайонов очень ждут обновленные скверы, поэтому горожан просят принять активное участие и выбрать лучший вариант.

Оставить свой голос могут все желающие старше 14 лет через портал «Госуслуги» и сайт голосования.

Для того, чтобы проголосовать, необходима учетная запись на «Госуслугах».

1. Выберите на сайте голосования вариант «Войти».

2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправить).

3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».

4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.

5. Проголосуйте за понравившийся проект.

фото: администрация Улан-Удэ