Общество 13.05.2022 в 15:08
Экс-глава Заиграевского района не будет компенсировать ущерб местному бюджету
Суд решил, что Александр Бурлаков не должен платить за незаконное увольнение сотрудницы
Текст: Станислав Сергеев
Напомним, год назад «Номер один» сообщал, что уволенная руководительница финансового управления администрации Заиграевского района обратилась в суд. По ее словам, причиной увольнения стала личная неприязнь со стороны главы района Александра Бурлакова, прославившегося на всю Бурятию после возбужденных на него уголовных дел. А неприязнь эта, по мнению женщины, возникла из-за того, что давала показания по одному из этих уголовных дел. Помимо недополученного заработка, она требовала от администрации района выплатить моральный ущерб – 1 млн рублей.
Уголовное дело, о котором говорит в своих пояснениях суду Лариса Волкова, стало достоянием общественности в 2019 году. 22 апреля того года Бурлаков был задержан у себя дома сотрудниками ФСБ и СКР при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Тогда он проходил подозреваемым по четырем уголовным делам. Связанным с незаконным трудоустройством граждан, незаконной отгрузкой угля, незаконным выделением субсидии коммерческой организации и незаконным объявлением режима «ЧС» в районе для получения субсидии из республиканского бюджета.
В итоге Верховный суд признал увольнение Ларисы Волковой незаконным, обязал восстановить ее в должности, взыскать в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула в размере 478 тыс. рублей и еще 10 тыс. рублей морального вреда.
После этого прокурор Заиграевского района обратился в суд с требованием взыскать с Александра Бурлакова 758 497 рубля. Такой ущерб, по мнению истца, нанес своим решением экс-глава района местному бюджету, подписав распоряжение об увольнении Ларисы Волковой.
«При рассмотрении данного дела истцом представлены доказательства того, что в период отсутствия Волковой на ее место принят другой сотрудник – Бурлакова В.В., которая также получала заработную плату. Таким образом из бюджета МО Заиграевский район за выполнение трудовой функции выплачена заработная плата дважды: Волковой Л.С. утраченный заработок в связи с восстановлением на работе; Бурлаковой В.В. в связи с фактическим исполнением трудовой функции», - описывает суд позицию прокурора.
Впрочем, и первая и апелляционная инстанции пришли к выводу, что Александр Бурлаков ничего компенсировать не должен. Таким образом, очередная скандальная история в этот раз закончилась в пользу бывшего главы района.
Напомним, в конце июня прошлого года суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. В сентябре того же года приговор устоял в Верховном суде.
Фото: «Номер один»
Уголовное дело, о котором говорит в своих пояснениях суду Лариса Волкова, стало достоянием общественности в 2019 году. 22 апреля того года Бурлаков был задержан у себя дома сотрудниками ФСБ и СКР при силовой поддержке бойцов ОМОНа. Тогда он проходил подозреваемым по четырем уголовным делам. Связанным с незаконным трудоустройством граждан, незаконной отгрузкой угля, незаконным выделением субсидии коммерческой организации и незаконным объявлением режима «ЧС» в районе для получения субсидии из республиканского бюджета.
В итоге Верховный суд признал увольнение Ларисы Волковой незаконным, обязал восстановить ее в должности, взыскать в ее пользу зарплату за время вынужденного прогула в размере 478 тыс. рублей и еще 10 тыс. рублей морального вреда.
После этого прокурор Заиграевского района обратился в суд с требованием взыскать с Александра Бурлакова 758 497 рубля. Такой ущерб, по мнению истца, нанес своим решением экс-глава района местному бюджету, подписав распоряжение об увольнении Ларисы Волковой.
«При рассмотрении данного дела истцом представлены доказательства того, что в период отсутствия Волковой на ее место принят другой сотрудник – Бурлакова В.В., которая также получала заработную плату. Таким образом из бюджета МО Заиграевский район за выполнение трудовой функции выплачена заработная плата дважды: Волковой Л.С. утраченный заработок в связи с восстановлением на работе; Бурлаковой В.В. в связи с фактическим исполнением трудовой функции», - описывает суд позицию прокурора.
Впрочем, и первая и апелляционная инстанции пришли к выводу, что Александр Бурлаков ничего компенсировать не должен. Таким образом, очередная скандальная история в этот раз закончилась в пользу бывшего главы района.
Напомним, в конце июня прошлого года суд признал Бурлакова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. В сентябре того же года приговор устоял в Верховном суде.
Фото: «Номер один»
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