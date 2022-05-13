В Бурятии в Тункинском районе увеличили площади населенных пунктов

Сегодня в Кырене прошла очередная сессия Совета депутатов Тункинского района под председательством Надежды Далаевой. Кворум был — присутствовали 13 депутатов. Основными вопросами сессии были вопросы — о внесении изменений в генеральный план развития п. Аршан и другие 8 поселений района.- Докладчик — Суржана Самбарова, заместитель главы Тункинского района по экономике и финансам, подчеркнула — со дня принятия 505-ФЗ 30 декабря 2020 года, работала согласительная комиссия с участием представителей МПР РФ, других отраслевых министерств, Росимущества, Росреестра, Рослесхоза, Росприроднадзора, других надзорных ведомств. Всего получены официальные согласования от 16 федеральных министерств и ведомств, - сообщает пресс-служба администрации Тункинского района.Соблюдено главное требование федералов — уменьшения федеральной площади земель нацпарка «Тункинский» нет.— Увеличились площади населенных пунктов. Но все они по-прежнему входят в состав нацпарка. Поменяется лишь вид использования земель. Права жителей на использование земельных участков будут восстановлены. И в целом объем площадей нацпарка не уменьшился.То есть найден оптимальный вариант. Пока ещё нужно будет провести процедурные вопросы. Почему так долго идёт процесс? Потому что, мы не имеем права уменьшать площадь особо охраняемой природной территории федерального значения Национального парка «Тункинский». Нужен разумный вариант, и мы его отстаиваем, — отметила Суржана Самбарова.В итоге, депутаты райсовета проголосовали единогласно за внесение изменений в генеральные планы 9 сельских поселений Тункинской долины.- Таким образом, благодаря работе правительства Бурятии, администрации Тункинского района, Районного Совета депутатов, Национального парка «Тункинский», администраций сельских поселений, успешно пройден сложный процесс согласований с республиканскими и 16 федеральными министерствами и ведомствами, - отмечают в Тункинском районе.Сводное положительное заключение от Минэкономразвития РФ получено. Остаётся главный вопрос — когда смогут жители района оформлять документы на свои участки и дома беспрепятственно?Директор нацпарка Баир Байминов отметил — все населенные пункты отнесены в хозяйственную зону. МПР РФ дало согласие на включение земель населенных пунктов в эту зону.Представители Росреестра состоят в составе республиканской рабочей группы. В настоящее время администрация района, совместно с Министерством имущественных и земельных отношений РБ проводит работу по постановке в ЕГРН изменений границ сельских поселений.Ранее границы согласованы районным Советом депутатов, а на апрельской сессии Народного Хурала РБ утверждены внесены изменения в Закон РБ о границах сельских поселений.В конце концов, депутаты райсовета проголосовали единогласно за внесение изменений в генеральные планы:МО СП «Аршан»,МО СП «Галбай»,МО СП «Далахай»,МО СП «Кырен»;МО СП «Хужиры»;МО СП «Монды»;МО СП «Тунка»;МО СП «Туран».МО СП «Хойтогол».Депутаты утвердили внесение изменений в генеральные планы 9 сельских поселений, внесли изменения в реестр границ поселений.— Далее нам нужно генеральные планы (с границами населенных пунктов) поставить в ЕГРН. Напоминаю, что у нас в Тунке имеют границы только Кырен и Аршан. После будем запускать такую же процедуру по согласованию, утверждению и регистрации «Правил землепользования и застройки». И только тогда, можно будет нашим жителям получать свидетельства о праве собственности на недвижимость, — отметила Суржана Самбарова.Сегодня же правительственная согласительная комиссия под руководством Ивана Александровича Альхеева рассмотрела итоги сессии.Были даны рекомендации для дальнейшей работы с Росреестром и надзорными органами. Таким образом, возможность приватизации своей недвижимости для тункинцев становится все ближе.