Общество 15.05.2022 в 11:21

В Улан-Удэ места в детских садах получили уже 5293 ребенка

В столице Бурятии прошел первый этап комплектования в детские сады на новый учебный год
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ места в детских садах получили уже 5293 ребенка

В конце минувшей недели завершился первый этап планового комплектования в детские сады на новый 2022-2023 учебный год. От руководителей детских садов поступили заявки на 6928 детей. Из них от 1,5 до 3 лет 2824 места, от 3 лет до 8 - 4104 места.

«По результатам комплектования в детские сады г. Улан-Удэ направлено 5293 ребенка. Из них от 1,5 до 2 лет - 2382 ребенка, от 3 до 8 лет - 2911 ребенок»,

- сообщили в Комитете по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Результаты первого этапа планового комплектования на новый учебный год можно посмотреть по ссылке на официальном сайте Администрации Улан-Удэ. Второй этап комплектования на новый учебный год планируется уже 19 мая.

В администрации города обратились к родителям с просьбой проверять желаемую дату зачисления в электронной карточке вашего ребенка. Для изменения желаемой даты зачисления необходимо обратиться с заявлением в Комитет по образованию лично в дни приема по предварительной записи или направив заявление на электронную почту ko@ulan-ude-eg.ru.


фото: pixabay.com

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