Общество 17.05.2022 в 13:23

Улан-Удэ вновь тонет в мусоре

Соцсети забросали фотографиями с многочисленными свалками в разных районах города
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ вновь тонет в мусоре

В популярном сообществе «Аноним 03» жители Улан-Удэ опубликовали сразу несколько постов из разных районов города с одной проблемой – набитые донельзя контейнеры и разбросанный вокруг мусор. 

Так, пишет житель из микрорайона Бурвод: «Возле школы №8 уже вторую неделю творится безобразие в части уборки мусора! Рядом играют дети, бегает куча собак! Почему не убирается мусор? Где «ЭкоАльянс», который не забывает присылать счета, но прямую свою обязанность не выполняет?» Улан-удэнец приложил к посту соответствующее фото, на котором видны набитые доверху контейнеры и разбросанные на несколько метров вокруг отходы. К возмущениям горожанина присоединились другие жители.


 «Да везде так, в районе вообще 1 раз в неделю вывозили, а сейчас вообще их нет. За что платим – непонятно. Почему мы должны дядю содержать, который не выполняет свою работу?», - пишет улан-удэнец.

 «В последнее время плохо стали вывозить мусор. В Сотниково опять не вывозят мусор две недели, в прошлый раз, они месяц не вывозили. Зачем люди платят деньги и кому?», - комментируют там же.

 «Да, уважаемые жители Бурятии, мы погрязли в грязи полностью и с этим надо что-то делать, а звонить им толку нет. Говорят, что машина сломана, поэтому не вывезли. И по всем улицам валяется мусор - просто жесть какая-то!», - считает горожанка.

 Спустя некоторое время появился видеоролик, снятый жителем в микрорайоне Шишковка. Там, по улице Юного Коммунара 10 подобная картина, только хуже – судя по кадрам, создается впечатление, что мусор не вывозили порядка двух-трех недель. Рядом с набитыми контейнерами разбросаны несколько десятков крупных мусорных мешков, коробок и строительных отходов.


 «Посмотрите по городу, а лучше - не по центру. Действительно, мусор лежит с субботников, которые в частном секторе проводятся до сих пор. Валят везде - и на мусорке, и вокруг», - отмечают в комментариях.

 Еще одну фотографию прислали с Верхней Березовки, правда, на фото не видно мусорных контейнеров, а только выброшенные прямо на природе коробки и целлофановые пакеты, обертки из-под продуктов, вероятно, оставленные недобросовестными отдыхающими. По иронии куча мусора оставлена прямо напротив знака о том, что свалки в лесу запрещены.


 «Вот так у нас намусорили на Верхней Березовке. То ли не убирают, то ли свинский народ», - прокомментировал автор фото.

 «Как это изжить из народа? Наверное, если каждый только в своей семье, детям будет показывать и объяснить, что нельзя так . Может тогда и будет будущее лучше? Нас всегда родители учили на природе за собой убирать и вообще по-человечески относиться к природе, людям, животным. И я им очень благодарна. Теперь я учу своих детей этому», - высказалась жительница.

 

Фото: "Аноним 03"

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мусор экоальянс контейнеры

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