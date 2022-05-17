Общество 17.05.2022 в 14:32

В Улан-Удэ для собаки, ранее спасенной рыбаком из реки, ищут передержку

Волонтеры обещают обеспечить всем необходимым добровольца, кто сможет временно позаботиться о собаке
A- A+
Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ для собаки, ранее спасенной рыбаком из реки, ищут передержку

Как ранее информировал «Номер один», на прошлой неделе семья улан-удэнцев отправилась рыбачить на Богородский остров. Но вместо рыбы местный житель вместе с ребенком выловили из холодной воды старого дворового пса. Тяжелую историю рассказали в своих социальных сетях волонтеры местного благотворительного фонда «Собака счастья», которым тут же позвонили спасители собаки. Пост вмиг разлетелся по всем СМИ Бурятии.

Как рассказали волонтеры, сейчас собака идет на поправку. Более того, ранее спасители пса по кличке Нил думали, что он парализованный, но это оказалось не так - усилиями врачей питомец начал пытаться вставать на лапы.

 «Нил вполне себе может стоять на всех 4-х лапах и даже немного ходить! Да, даётся это ему тяжело. Но при учёте того, что терапия только началась, а лекарство имеет накопительный эффект - это очень даже неплохо. Полноценный результат будет виден дней через 8-10. Так что сейчас самое главное - обеспечить ему прием лекарств и ждать. Артрит и артроз не вылечить как простой кашель. Но можно купировать симптомы и жить без боли», 

 - радуются волонтеры.
Кроме того, в сообществе «Собака счастья» ранее рассказывали, что Нил был найден улан-удэнцами в ужасном состоянии и не мог самостоятельно сходить в туалет – врачи использовали катетер. Однако сейчас пес стремительно здоровеет даже в этом плане.

«Следующая хорошая новость – он может сам ходить в туалет! Никаких катетеров, никакого отжима мочевого пузыря - ура!  Ребят, мы знаем, что не все понимают, но, честное слово, это прямо «Ура»! Одним словом, Нил в гораздо более перспективном положении, чем мы ожидали»

- добавляют в группе.

Сейчас перед волонтерами стоит весьма непростая задача – собаке очень нужно найти хозяина. Но пока пес болеет, подойдет и передержка – ищут добровольца, кто сможет приютить пострадавшего «пловца».

«Историю Нила увидели десятки тысяч людей, но все будет зря, если мы не найдём для него передержку. Нам некуда его забрать, все передержки чумные и поселить туда возрастную непривитую собаку - это вообще как? Заберем туда Нила, он подхватит инфекцию и всё. (…)Все расходы на нас, кормом и всем остальным обеспечим. У Нила хорошо все, он уже передвигается на лапках сам, поэтому с туалетом всё нормально. Из лечения - только таблетки! Нет только передержки»,

- отмечают зооактивисты.
Для того, чтобы узнать о псе Ниле поподробнее, можно связаться с группой «Собака счастья».


фото:  "Собака счастья"

Теги
собака волонтеры помощь

Все новости

В Бурятии фермер заморил коров голодом
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
18.05.2022 в 17:47
В Улан-Удэ разыскивают педофила
18.05.2022 в 17:38
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
18.05.2022 в 17:35
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
18.05.2022 в 16:48
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
18.05.2022 в 16:14
Жители Улан-Удэ повадились воровать воду
18.05.2022 в 16:04
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии
18.05.2022 в 15:25
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
18.05.2022 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Бурятии фермер заморил коров голодом
На трупы животных наткнулись местные жители
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
Материальную помощь они получат спустя год после происшествия
18.05.2022 в 17:47
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
По словам сельчан, по недавно отремонтированной дороге невозможно проехать
18.05.2022 в 17:35
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
Среди наиболее популярных подарков – золото, техника, сертификаты в СПА-салоны
18.05.2022 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru