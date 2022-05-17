В Улан-Удэ для собаки, ранее спасенной рыбаком из реки, ищут передержку

Как ранее информировал «Номер один», на прошлой неделе семья улан-удэнцев отправилась рыбачить на Богородский остров. Но вместо рыбы местный житель вместе с ребенком выловили из холодной воды старого дворового пса. Тяжелую историю рассказали в своих социальных сетях волонтеры местного благотворительного фонда «Собака счастья», которым тут же позвонили спасители собаки. Пост вмиг разлетелся по всем СМИ Бурятии.



Как рассказали волонтеры, сейчас собака идет на поправку. Более того, ранее спасители пса по кличке Нил думали, что он парализованный, но это оказалось не так - усилиями врачей питомец начал пытаться вставать на лапы.

«Нил вполне себе может стоять на всех 4-х лапах и даже немного ходить! Да, даётся это ему тяжело. Но при учёте того, что терапия только началась, а лекарство имеет накопительный эффект - это очень даже неплохо. Полноценный результат будет виден дней через 8-10. Так что сейчас самое главное - обеспечить ему прием лекарств и ждать. Артрит и артроз не вылечить как простой кашель. Но можно купировать симптомы и жить без боли»,

- радуются волонтеры.



«Следующая хорошая новость – он может сам ходить в туалет! Никаких катетеров, никакого отжима мочевого пузыря - ура! Ребят, мы знаем, что не все понимают, но, честное слово, это прямо «Ура»! Одним словом, Нил в гораздо более перспективном положении, чем мы ожидали»

- добавляют в группе.



Кроме того, в сообществе «Собака счастья» ранее рассказывали, что Нил был найден улан-удэнцами в ужасном состоянии и не мог самостоятельно сходить в туалет – врачи использовали катетер. Однако сейчас пес стремительно здоровеет даже в этом плане.

Сейчас перед волонтерами стоит весьма непростая задача – собаке очень нужно найти хозяина. Но пока пес болеет, подойдет и передержка – ищут добровольца, кто сможет приютить пострадавшего «пловца».



«Историю Нила увидели десятки тысяч людей, но все будет зря, если мы не найдём для него передержку. Нам некуда его забрать, все передержки чумные и поселить туда возрастную непривитую собаку - это вообще как? Заберем туда Нила, он подхватит инфекцию и всё. (…)Все расходы на нас, кормом и всем остальным обеспечим. У Нила хорошо все, он уже передвигается на лапках сам, поэтому с туалетом всё нормально. Из лечения - только таблетки! Нет только передержки»,

- отмечают зооактивисты.

