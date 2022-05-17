Владимир Павлов: «Открытие мемориала - особо значимое событие»

- Этот памятник посвящен фронтовому и трудовому подвигу наших земляков. Открывая мемориал, мы отдаем дань памяти и уважения всем воинам, кто сражался за Отечество; женщинам, детям и старикам, которые со всей страной работали от рассвета до заката, обеспечивали фронт всем необходимым. Своим самоотверженным трудом они внесли большой вклад в достижение победы. Это яркий пример нынешнему поколению, как нужно любить и защищать свою родину. Это патриотическое воспитание нашей молодежи, урок мужества и славы. Из села Ара-Харлун на фронт ушли 37 жителей, 16 не вернулись. Мы все должны помнить о них, - сказал Владимир Павлов. - Идея установить памятник принадлежит Светлане Бальжиновой, выходцу из этого села. Земляки поддержали её инициативу. Люди не забывают свою малую родину, историю своих предков.





Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественном открытии мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны в местности Ара-Харлун Бичурского района.Руководитель республиканского парламента также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта.На доске памяти увековечили имена участников Великой Отечественной войны, 84 тружеников тыла, 34 детей войны. На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы. Была написана и издана книга о людях и истории села Ара-Харлун.«Я очень рада, что у нас появился новый символ - памятник, к которому смогут прийти жители, чтобы поклониться подвигу наших земляков. С первых же дней все включились в работу и поддержали этот значимый проект. Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа. Ежегодно ара-харлунцы приезжают на свою малую Родину, не забывают свои корни, молятся, проводят соревнования, - подчеркнула инициатор строительства мемориала Светлана Бальжинова.В завершение церемонии участники торжественного мероприятия почтили память и возложили цветы к мемориалу.Фото: Хурал Бурятии