Общество 17.05.2022 в 14:44
Владимир Павлов: «Открытие мемориала - особо значимое событие»
В селе Ара-Харлун открылся памятник фронтовикам и труженикам тыла
Текст: Константин Воронов
Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественном открытии мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны в местности Ара-Харлун Бичурского района.
Руководитель республиканского парламента также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта.
На доске памяти увековечили имена участников Великой Отечественной войны, 84 тружеников тыла, 34 детей войны. На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы. Была написана и издана книга о людях и истории села Ара-Харлун.
«Я очень рада, что у нас появился новый символ - памятник, к которому смогут прийти жители, чтобы поклониться подвигу наших земляков. С первых же дней все включились в работу и поддержали этот значимый проект. Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа. Ежегодно ара-харлунцы приезжают на свою малую Родину, не забывают свои корни, молятся, проводят соревнования, - подчеркнула инициатор строительства мемориала Светлана Бальжинова.
В завершение церемонии участники торжественного мероприятия почтили память и возложили цветы к мемориалу.
Фото: Хурал Бурятии
- Этот памятник посвящен фронтовому и трудовому подвигу наших земляков. Открывая мемориал, мы отдаем дань памяти и уважения всем воинам, кто сражался за Отечество; женщинам, детям и старикам, которые со всей страной работали от рассвета до заката, обеспечивали фронт всем необходимым. Своим самоотверженным трудом они внесли большой вклад в достижение победы. Это яркий пример нынешнему поколению, как нужно любить и защищать свою родину. Это патриотическое воспитание нашей молодежи, урок мужества и славы. Из села Ара-Харлун на фронт ушли 37 жителей, 16 не вернулись. Мы все должны помнить о них, - сказал Владимир Павлов. - Идея установить памятник принадлежит Светлане Бальжиновой, выходцу из этого села. Земляки поддержали её инициативу. Люди не забывают свою малую родину, историю своих предков.
Руководитель республиканского парламента также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта.
На доске памяти увековечили имена участников Великой Отечественной войны, 84 тружеников тыла, 34 детей войны. На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы. Была написана и издана книга о людях и истории села Ара-Харлун.
«Я очень рада, что у нас появился новый символ - памятник, к которому смогут прийти жители, чтобы поклониться подвигу наших земляков. С первых же дней все включились в работу и поддержали этот значимый проект. Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа. Ежегодно ара-харлунцы приезжают на свою малую Родину, не забывают свои корни, молятся, проводят соревнования, - подчеркнула инициатор строительства мемориала Светлана Бальжинова.
В завершение церемонии участники торжественного мероприятия почтили память и возложили цветы к мемориалу.
Фото: Хурал Бурятии
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