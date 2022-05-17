Общество 17.05.2022 в 14:44

Владимир Павлов: «Открытие мемориала - особо значимое событие»

В селе Ара-Харлун открылся памятник фронтовикам и труженикам тыла
A- A+
Текст: Константин Воронов
Владимир Павлов: «Открытие мемориала - особо значимое событие»
Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественном открытии мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны в местности Ара-Харлун Бичурского района.

- Этот памятник посвящен фронтовому и трудовому подвигу наших земляков. Открывая мемориал, мы отдаем дань памяти и уважения всем воинам, кто сражался за Отечество; женщинам, детям и старикам, которые со всей страной работали от рассвета до заката, обеспечивали фронт всем необходимым. Своим самоотверженным трудом они внесли большой вклад в достижение победы. Это яркий пример нынешнему поколению, как нужно любить и защищать свою родину. Это патриотическое воспитание нашей молодежи, урок мужества и славы. Из села Ара-Харлун на фронт ушли 37 жителей, 16 не вернулись. Мы все должны помнить о них, - сказал Владимир Павлов. - Идея установить памятник принадлежит Светлане Бальжиновой, выходцу из этого села. Земляки поддержали её инициативу. Люди не забывают свою малую родину, историю своих предков.


Руководитель республиканского парламента также поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации данного проекта.

На доске памяти увековечили имена участников Великой Отечественной войны, 84 тружеников тыла, 34 детей войны. На создание этого мемориала ушли несколько месяцев кропотливой работы. Была написана и издана книга о людях и истории села Ара-Харлун.

«Я очень рада, что у нас появился новый символ - памятник, к которому смогут прийти жители, чтобы поклониться подвигу наших земляков. С первых же дней все включились в работу и поддержали этот значимый проект. Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа. Ежегодно ара-харлунцы приезжают на свою малую Родину, не забывают свои корни, молятся, проводят соревнования, - подчеркнула инициатор строительства мемориала Светлана Бальжинова.

В завершение церемонии участники торжественного мероприятия почтили память и возложили цветы к мемориалу.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
памятник

Все новости

В Бурятии фермер заморил коров голодом
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
18.05.2022 в 17:47
В Улан-Удэ разыскивают педофила
18.05.2022 в 17:38
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
18.05.2022 в 17:35
Жительница Бурятии расправилась с сожителем, которого три года обещала убить
18.05.2022 в 16:48
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
18.05.2022 в 16:14
Жители Улан-Удэ повадились воровать воду
18.05.2022 в 16:04
В Улан-Удэ полицейские устроили гонку за пьяным водителем
18.05.2022 в 15:53
В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии
18.05.2022 в 15:25
В Улан-Удэ неизвестные разбросали коровьи головы вдоль пешеходной тропы
18.05.2022 в 14:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Бурятии фермер заморил коров голодом
На трупы животных наткнулись местные жители
18.05.2022 в 17:57
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
Материальную помощь они получат спустя год после происшествия
18.05.2022 в 17:47
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
По словам сельчан, по недавно отремонтированной дороге невозможно проехать
18.05.2022 в 17:35
В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям
Среди наиболее популярных подарков – золото, техника, сертификаты в СПА-салоны
18.05.2022 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru