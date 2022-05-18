Общество 18.05.2022 в 15:25

В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии

Сергей Дроздов скончался на 54-м году жизни
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ умер бывший депутат Хурала Бурятии
18 мая 2022 года ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, талантливый организатор здравоохранения, общественный деятель, руководитель Улан-Удэнского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Сергей Дроздов.

Сергей Владимирович родился в 1968 году в Улан-Удэ. Окончил Алтайский государственный медицинский институт. После прохождения интернатуры на базе эндоскопического отделения Республиканской больницы им. Н.А. Семашко с 1994 года начал работать в должности врача-эндоскописта в Госпитале ветеранов войн. Через год был назначен заведующим клинико-диагностическим отделением, самым крупным в учреждении, объединявшем диагностическую и параклиническую службы.

В 2002 году Сергей Владимирович был назначен главным врачом Республиканского госпиталя ветеранов войн. Забота о престарелых людях – труд, требующий особого подхода и внимания. Чтобы работать с ними, нужно иметь определенный склад характера. Сергей Владимирович считал, что в их профессии не должно быть случайных людей. Он очень гордился своим коллективом, работающим, как он говорил, не за рубль, а за идею.

Успешная деятельность госпиталя по оказанию медицинской помощи ветеранам войн и военного тыла неоднократно отмечалась на Всероссийских конкурсах на звание «Лучший госпиталь для ветеранов войн» и «Лучший по профессии».

Сергей Владимирович всегда старался проецировать свое отношение к родным людям на пациентов. А благодарные пациенты госпиталя отмечали отличные условия организации лечебного процесса, чуткое и внимательное отношение к больным, теплую доброжелательную атмосферу, создающую благоприятные условия для выздоровления. Большое трудолюбие, принципиальность, авторитет практикующего врача и талант руководителя снискали Сергею Дроздову заслуженное признание среди медицинской общественности Бурятии, России и стран СНГ.

Сергей Владимирович избирался депутатом Народного Хурала Бурятии, с 2015 по 2018 год занимал должность заместителя председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам. Он стоял у истоков создания Медицинской палаты РБ, работал заместителем председателя с момента ее образования. С 2009 по 2015 годы был вице- президентом Ассоциации госпиталей России.

«Сергей Владимирович всю свою жизнь посвятил медицине и работе на благо здоровья старшего поколения. Он никогда не видел себя бизнесменом, космонавтом или учителем. Он мечтал стать врачом. Его судьбой стал госпиталь ветеранов войн, в котором он проработал более двадцати лет. Министерство здравоохранения Республики Бурятия и вся медицинская общественность выражает глубокую скорбь в связи с безвременным уходом патриота здравоохранения, прекрасного человека Сергея Владимировича Дроздова. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах!», - сообщили в Минздраве Бурятии.

Фото: Хурал Бурятии

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