Крестьяне Бурятии принимают приплод КРС, овец и лошадей

В Бурятии началась кампания по приему приплода сельскохозяйственных животных - отел коров и нетелей, окот маточного поголовья овец и выжеребка лошадей, сообщили в минсельхозе республики.«В скотоводстве отел коров длится с февраля по май. Массовый расплод среди овец, коз и лошадей уже начался, и главная задача животноводов – сохранить народившийся молодняк. Для этого в хозяйствах с осени создан необходимый запас кормов. Общие результаты расплодной кампании будут известны в июле. В 2022 году предусмотрена господдержка на содержание общего маточного поголовья коров, овец, коз и лошадей товарного и племенного сектора в размере 139,6 млн рублей», - отмечает глава бурятского минсельхозпрода Галсан Дареев.На начало года поголовье коров в Бурятии составило 161 тыс голов, включая и сельскохозяйственные организации, и частные подворья. К середине мая получено 104,7 тыс голов телят, выход составил 65%. В том числе в сельскохозяйственных организациях 62%, в крестьянских фермерских хозяйствах – 63%, в хозяйствах населения – 66%. В прошлом году на эту же дату выход телят в хозяйствах всех категорий составлял 57%. На содержание маточного поголовья племенных коров сельхозтоваропроизводителям Бурятии выделено 47,1 млн рублей, на содержание буренок товарного сектора государством выделено 21,2 млн рублей.Маточное поголовье овец и коз на начало года составило 168,3 тыс голов. Получено ягнят и козлят в хозяйствах всех категорий 124 тыс голов, что составило 74% или 100% к уровню прошлого года. В том числе в сельскохозяйственных организациях 52%, в крестьянских фермерских хозяйствах – 75%, в хозяйствах населения – 80%. Субсидия на содержание племенного маточного поголовья овец и коз в 2022 году составила 17,2 млн рублей, на поголовье овцематок товарного сектора перечислено 42,1 млн рублей.Поголовье кобылиц на 1 января с.г. составляло 24,8 тыс голов. Получено жеребят в хозяйствах всех категорий 13,5 тыс голов, что составило 54%, или 102% к уровню прошлого года. В том числе в сельскохозяйственных организациях 33%, в крестьянских фермерских хозяйствах – 60%, в хозяйствах населения – 56%. На табунное племенное коневодство субсидий перечислено – 6,4 млн рублей на племенных лошадей и 5,6 млн рублей на лошадей товарного сектора.Кампания по приему приплода сельскохозяйственных животных продлится до конца июля.Фото: минсельхозпрод Бурятии