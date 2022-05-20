Общество 20.05.2022 в 12:50

В Бурятии задержан браконьер, наловивший байкальского омуля на 430 тысяч рублей

Транспортные полицейские изъяли у мужчины рыбу, орудия промысла и даже навигационное оборудование
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В Бурятии задержан браконьер, наловивший байкальского омуля на 430 тысяч рублей
В ходе проведения рейда сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на  транспорте на озере Байкал в местности Култушная Кабанского района республики установлен и задержан 48-летний местный житель, который с резиновой лодки рыболовными сетями общей длиной около 80 метров выловил 59 особей байкальского эндемика.

Как сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте, ущерб, причиненный государству действиями браконьера, составил 430 тысяч рублей. В ходе проверки транспортные полицейские изъяли у мужчины рыбу, навигационное оборудование и предметы промысла.

Дознанием Улан-Удэнского линейного отдела в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба»), избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Подозреваемый вину в инкриминируемом ему деянии признал, в содеянном раскаялся и возместил причиненный ущерб в полном объеме. Расследование продолжается.  

Фото: ВСЛУ. МВД. РФ
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преступность браконьер Байкал задержание

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