Погибшему десантнику из Бурятии присвоили звание Героя России

Указом президента России погибший на Украине ефрейтор из 11-й Десантно-штурмовой бригады Дмитрий Фаршинев удостоен звания Героя России (посмертно). Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Бурятии.«Гвардии ефрейтор Дмитрий Фаршинев героически погиб во время военной спецоперации на Украине. Будучи несколько раз раненым, он не сдавался, прикрывая своих сослуживцев, спасая подразделение, он шёл до конца, отражая атаки противника. Его мама Татьяна Викторовна получила звезду Героя России, матери спасенных сослуживцев - своих сыновей живыми. Потому что так решил Дмитрий. Решил и исполнил свой героический замысел. Это был не один бой. За каждый такой поступок Дмитрий Фаршинев достоин наивысшего военного звания и вечной памяти россиян», - рассказал Алексей Цыденов.Глава Бурятии также сообщил, что в Кяхтинском районе новый сквер назовут именем Дмитрия Фаршинева.Дмитрий Фаршинев родился 29 мая 2000 года в Иркутске. С 2006 по 2017 годы обучался в Кяхтинской школе №2». В 2017 году поступил в Бурятский республиканский строительный техникум по специальности «Электромонтажник».В 2018 году, после окончания техникума, был призван в ряды Российской армии в 11-ю Десантно-штурмовую бригаду. Во время прохождения службы заключил контракт.В 2019 году был командирован в Сирию. Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим. Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».Погиб 5 апреля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине.Фото: Телеграм-канал Алексея Цыденова