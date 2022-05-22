Общество 22.05.2022 в 12:32

В Бичурском районе Бурятии тушат крупный лесной пожар

Огонь бушует на площади 300 га

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Текст: Лариса Ситник
В Бичурском районе Бурятии тушат крупный лесной пожар


За минувшие сутки в республике тушили семь лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 316,3 га. С огнём боролись 354 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники.

Ликвидированы пять лесных пожаров в Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском и Хоринском районах.

22 мая продолжаются работы по тушению лесного пожара в Селенгинском районе, возникшего от сухой грозы, на площади 0,01 га. Также продолжаются работы по тушению сложного лесного пожара в Бичурском районе на площади 300 га.

- Из-за резкого изменения погоды, шквалистого порывистого ветра, огонь перекинулся через кромку лесного пожара. Сейчас кромку обрабатывают, внутри ещё наблюдаются дым-точки. Для координации работы на пожар направлен начальник отдела охраны, защиты лесов, Пётр Будунов, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства.

С огнём в лесу Бичурского района сражаются 233 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 46 единиц лесопожарной техники.

В республике действует особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны - 20-44-44, призвали в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Фото: "Номер один"

 

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