Жители Бурятии жалуются на сбои в работе банков в мобильных приложениях

В республике пользователи банковских приложений столкнулись с трудностями при попытке совершения финансовых операций. Как сообщают жители Бурятии, перебои в работе наблюдаются у всех банков.

Пользователи связывают это с DDoS-атаками. Финансовые организации перебои в работе пока ничем не объясняют.

Напомним, в начале мая один из крупнейших банков в России столкнулся с мощной DDoS-атакой. Она исходила от устройств, находящихся на Тайване, в США, Японии и Великобритании. Тогда в банке отметили, что в последние три месяца идет взрывной рост кибератак на российские компании.



Фото: "Номер один"