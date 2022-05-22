Общество 22.05.2022 в 14:45

Жители Бурятии жалуются на сбои в работе банков в мобильных приложениях

Перебои наблюдаются второй день

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Текст: Лариса Ситник
Жители Бурятии жалуются на сбои в работе банков в мобильных приложениях

В республике пользователи банковских приложений столкнулись с трудностями при попытке совершения финансовых операций. Как сообщают жители Бурятии, перебои в работе наблюдаются у всех банков.

Пользователи связывают это с DDoS-атаками. Финансовые организации перебои в работе пока ничем не объясняют.

Напомним, в начале мая один из крупнейших банков в России столкнулся с мощной DDoS-атакой. Она исходила от устройств, находящихся на Тайване, в США, Японии и Великобритании. Тогда в банке отметили, что в последние три месяца идет взрывной рост кибератак на российские компании.

 
Фото: "Номер один"

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