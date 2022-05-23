Общество 23.05.2022 в 10:04
Селенгинский омуль стал крупнее
Ученые отметили нехарактерный рост байкальского омуля одной из самых больших популяций
Текст: Номер один
Эксперты отмечают нехарактерное увеличение размеров байкальского омуля пелагической (селенгинской) популяции - одной из самых многочисленных. Об этом сообщил журналистам руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.
Пелагический омуль обитает в толще воды Байкала, заходит на нерест в реку Селенгу - основной приток озера.
«В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть, таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас производители достигают почти по 600-800 граммов», - цитирует Петерфельда ТАСС.
Что стало этому причиной, ученым еще предстоит выяснить. Размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования в ходе экспедиции, которая начнется сегодня - 23 мая. В нее отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Экспедиция продлится шесть дней, ученые преодолеют на научном судне 300 км. Район работы - дельта Селенги.
«В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, это состав микроэлементов в тканях омуля», - рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.
В перспективе ученые также планируют выяснить, на каких глубинах и как распределяется байкальский омуль в зимний период. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной так называемая глубинная подледная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150-200 м. Массовое распространение такой рыбалки дает понять, что рыба на большой глубине активна, а не находится в зимней «спячке», как было принять считать.
Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба и самый известный представитель байкальской фауны.
С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.
Фото: «Номер один»
Пелагический омуль обитает в толще воды Байкала, заходит на нерест в реку Селенгу - основной приток озера.
«В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть, таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас производители достигают почти по 600-800 граммов», - цитирует Петерфельда ТАСС.
Что стало этому причиной, ученым еще предстоит выяснить. Размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования в ходе экспедиции, которая начнется сегодня - 23 мая. В нее отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Экспедиция продлится шесть дней, ученые преодолеют на научном судне 300 км. Район работы - дельта Селенги.
«В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, это состав микроэлементов в тканях омуля», - рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.
В перспективе ученые также планируют выяснить, на каких глубинах и как распределяется байкальский омуль в зимний период. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной так называемая глубинная подледная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150-200 м. Массовое распространение такой рыбалки дает понять, что рыба на большой глубине активна, а не находится в зимней «спячке», как было принять считать.
Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба и самый известный представитель байкальской фауны.
С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.
Фото: «Номер один»