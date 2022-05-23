Общество 23.05.2022 в 10:04

Селенгинский омуль стал крупнее

Ученые отметили нехарактерный рост байкальского омуля одной из самых больших популяций

A- A+
Текст: Номер один
Селенгинский омуль стал крупнее
Эксперты отмечают нехарактерное увеличение размеров байкальского омуля пелагической (селенгинской) популяции - одной из самых многочисленных. Об этом сообщил журналистам руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.

Пелагический омуль обитает в толще воды Байкала, заходит на нерест в реку Селенгу - основной приток озера.

«В последние годы нами отмечены самые высокие показатели темпа роста пелагического омуля за всю историю. То есть, таким большим омуль на нерест еще никогда не заходил. Наиболее сильно это прослеживается именно у пелагической группы. Если, допустим, в 1985 году в килограмме было три омуля по 300-350 граммов, сейчас производители достигают почти по 600-800 граммов», - цитирует Петерфельда ТАСС.

Что стало этому причиной, ученым еще предстоит выяснить. Размеры байкальского омуля будут одним из предметов исследования в ходе экспедиции, которая начнется сегодня - 23 мая. В нее отправятся специалисты ВНИРО и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Экспедиция продлится шесть дней, ученые преодолеют на научном судне 300 км. Район работы - дельта Селенги.

«В ходе экспедиции мы посчитаем не только биомассу, но и размерные характеристики рыбы, чтобы понять, сколько у нас молоди, сколько взрослых особей. <…> Одна из разновидностей анализов, которые будут выполняться в этой экспедиции, это состав микроэлементов в тканях омуля», - рассказал журналистам директор Лимнологического института Андрей Федотов.

В перспективе ученые также планируют выяснить, на каких глубинах и как распределяется байкальский омуль в зимний период. По словам Петерфельда, в последнее время на Байкале стала популярной так называемая глубинная подледная рыбалка, когда рыбу ловят на удочку с глубины 150-200 м. Массовое распространение такой рыбалки дает понять, что рыба на большой глубине активна, а не находится в зимней «спячке», как было принять считать.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба и самый известный представитель байкальской фауны.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

Фото: «Номер один»
Теги
экология омуль Байкал

Все новости

В Бурятии женщина на «Аутлэндере» сбила девочку-подростка
23.05.2022 в 10:17
В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму
23.05.2022 в 10:12
Селенгинский омуль стал крупнее
23.05.2022 в 10:04
Центр Улан-Удэ зарастает коноплей
23.05.2022 в 09:57
На парковке аэропорта Улан-Удэ случилось столпотворение
23.05.2022 в 09:57
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил крупное ДТП на мосту
23.05.2022 в 09:34
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в ограждение железнодорожного переезда
23.05.2022 в 09:25
В Бурятии брату с сестрой дали по 6 лет за 20-минутную поездку с незнакомкой
23.05.2022 в 07:59
На Украине героически погиб капитан из Бурятии
22.05.2022 в 15:09
Жители Бурятии жалуются на сбои в работе банков в мобильных приложениях
22.05.2022 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
В Бурятии туристы помогли потерявшемуся новорожденному жеребёнку найти маму
Малыш, родившийся буквально пару дней назад, отбился от табуна
23.05.2022 в 10:12
Центр Улан-Удэ зарастает коноплей
Горожане заметили растение на площади Революции
23.05.2022 в 09:57
На парковке аэропорта Улан-Удэ случилось столпотворение
Руководство воздушной гавани говорит, что во всем виноват водитель-хулиган
23.05.2022 в 09:57
Жители Бурятии жалуются на сбои в работе банков в мобильных приложениях

Перебои наблюдаются второй день

22.05.2022 в 14:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru