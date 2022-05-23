В Улан-Удэ прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья

«Большое спасибо и благодарность Вам, Руфина Дугаровна, за организацию такого замечательного праздника для наших детей. Дети почувствовали себя звездами подиума и получили опыт выступления на публике. Родители все были очень горды и рады за своих детей»

В Улан-Удэ состоялась концертная программа "Мир ярких красок с "Ая-Ганга", в рамках которой прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в трех дефиле приняли участие 23 ребенка. Они демонстрировали наряды, предоставленные магазином «Вырастайка» и «Sela». Мероприятие прошло при поддержке министерства социальной защиты населения Бурятии. Об этом "Номер один" рассказала руководитель центра «Ая-ганга» Руфина Уюина.Родители детей выразили огромную благодарность организаторам мероприятия:Предлагаем взглянуть, как это было.