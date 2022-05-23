Общество 23.05.2022 в 12:05
В Улан-Удэ прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
Праздник детства, творчества и таланта состоялся 21 мая
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ состоялась концертная программа "Мир ярких красок с "Ая-Ганга", в рамках которой прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в трех дефиле приняли участие 23 ребенка. Они демонстрировали наряды, предоставленные магазином «Вырастайка» и «Sela». Мероприятие прошло при поддержке министерства социальной защиты населения Бурятии. Об этом "Номер один" рассказала руководитель центра «Ая-ганга» Руфина Уюина.
Родители детей выразили огромную благодарность организаторам мероприятия:
Предлагаем взглянуть, как это было.
Родители детей выразили огромную благодарность организаторам мероприятия:
«Большое спасибо и благодарность Вам, Руфина Дугаровна, за организацию такого замечательного праздника для наших детей. Дети почувствовали себя звездами подиума и получили опыт выступления на публике. Родители все были очень горды и рады за своих детей»
Предлагаем взглянуть, как это было.
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