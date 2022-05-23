ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам

В предстоящем летнем сезоне на Восточно-Сибирской железной дороге к круглогодичному графику добавятся три летних поезда в направлении Черноморского побережья. Сейчас к перевозкам готовится дополнительный парк вагонов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В дальнем сообщении будет задействовано более 400 вагонов, половина из них – купейные. В августе, когда пассажирские перевозки достигают пика, в обращение будут введены еще 95 вагонов.Проводится обучение и подготовка проводников, общее количество которых превысит 1100 человек, 200 из которых - студенты.Приоритетной задачей летом является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь – детей. В нынешнем году Восточно-Сибирский филиал «ФПК» планирует перевезти более 3 тыс юных пассажиров, почти половина из которых поедут к местам отдыха.На ВСЖД проводится целенаправленная работа по созданию комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Реализуется технология резервирования мест в специальных купе для маломобильных граждан, для посадки в такой вагон используется подвижной состав с увеличенной шириной наружных дверей, а также подъемниками для инвалидных колясок. В таких вагонах увеличена площадь тамбура и отведено место в купе для их закрепления. Имеется информационное табло. С началом летних пассажирских перевозок 2022 года на ВСЖД будут работать 22 спецвагона.Будут курсировать 142 электрички, что, по оценкам специалистов, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.Особое внимание в канун сезона отпусков уделяется организации работы билетных касс. В период летних пассажирских перевозок продажа билетов на электрички будет организована на 54 вокзалах и остановках.Для желающих посетить уникальный памятник промышленной архитектуры – Кругобайкальскую железную дорогу - с мая по октябрь будут организованы 324 туристических маршрута.ВСЖД активно занимается стилизацией объектов КБЖД под начало XX века, чтобы придать особый колорит знакомству с «золотой пряжкой» Транссиба. В этом году запланировано привести к ретро-стилю еще 6 платформ и 64 опоры освещения КБЖД.Фото: company.rzd.ru