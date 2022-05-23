Общество 23.05.2022 в 12:39

ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам

Добавляются три поезда в направлении Черного моря и дополнительный парк вагонов
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам
В предстоящем летнем сезоне на Восточно-Сибирской железной дороге к круглогодичному графику добавятся три летних поезда  в направлении Черноморского побережья. Сейчас к перевозкам готовится дополнительный парк вагонов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В дальнем сообщении будет задействовано более  400 вагонов, половина из них – купейные. В августе, когда пассажирские перевозки достигают пика, в обращение будут введены еще 95 вагонов.

Проводится обучение и подготовка проводников, общее количество которых превысит 1100 человек, 200 из которых - студенты.

Приоритетной задачей летом является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь – детей. В нынешнем году Восточно-Сибирский филиал «ФПК» планирует перевезти более 3 тыс юных пассажиров, почти половина из которых поедут к местам отдыха.

На ВСЖД проводится целенаправленная работа по созданию комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Реализуется технология резервирования мест в специальных купе для маломобильных граждан, для посадки в такой вагон используется подвижной состав с увеличенной шириной наружных дверей, а также подъемниками для инвалидных колясок. В таких вагонах увеличена площадь тамбура и отведено место в купе для их закрепления. Имеется информационное табло. С началом летних пассажирских перевозок 2022 года на ВСЖД будут работать  22 спецвагона.

Будут курсировать 142 электрички, что, по оценкам специалистов, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

Особое внимание в канун сезона отпусков уделяется организации работы билетных касс. В период летних пассажирских перевозок продажа билетов на электрички будет организована на 54 вокзалах и остановках.

Для желающих посетить уникальный памятник промышленной архитектуры – Кругобайкальскую железную дорогу - с мая по октябрь будут организованы 324 туристических маршрута.

ВСЖД активно занимается стилизацией объектов КБЖД под начало XX века, чтобы придать особый колорит знакомству с «золотой пряжкой» Транссиба. В этом году запланировано привести к ретро-стилю еще 6 платформ и 64 опоры освещения КБЖД.

Фото: company.rzd.ru
Теги
желдороги ВСЖД лето готовность

Все новости

Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
23.05.2022 в 13:38
В Улан-Удэ ловкий вор обчистил квартиры почти на миллион рублей
23.05.2022 в 12:45
ВСЖД готова к летним пассажирским перевозкам
23.05.2022 в 12:39
В Бурятии резко подорожало пиво
23.05.2022 в 12:33
25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок
23.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей
23.05.2022 в 12:20
В Улан-Удэ на Библионочь пригласят диджеев
23.05.2022 в 12:13
В Улан-Удэ прошло дефиле с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
23.05.2022 в 12:05
Пьяный житель Бурятии угнал иномарку у пожилого родственника
23.05.2022 в 12:03
В Бурятии студенты могут выиграть миллион и путешествие по России
23.05.2022 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Жителей Улан-Удэ призывают голосовать за дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый»
Как они изменятся в 2023 году, решают сами горожане
23.05.2022 в 13:38
В Бурятии резко подорожало пиво
Также продолжается рост цен на многие продукты питания
23.05.2022 в 12:33
25 мая в Улан-Удэ прозвучит последний звонок
По всей республике магазины прекратят розничную продажу алкоголя
23.05.2022 в 12:23
В Улан-Удэ стартует сезон летнего отдыха детей
В десяти загородных лагерях отдохнут порядка 4,6 тысяч детей
23.05.2022 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru