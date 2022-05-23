Общество 23.05.2022 в 15:29

Жителям Бурятии рассказали об уникальных возможностях ГИС ЖКХ

Система предоставляет множество полезных функций
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Текст: Петр Санжиев
Жителям Бурятии рассказали об уникальных возможностях ГИС ЖКХ
Сотни жителей республики каждый месяц открывают для себя необычайные возможности государственной информационной системы ЖКХ. С января по 15 мая этого года в ГИС ЖКХ зарегистрировались более трех тысяч человек. Сайт этого ресурса очень функционален.

«Система создана, прежде всего, для граждан. Она удобна и полезна. Вся информация, документы в ГИС ЖКХ являются официальными. Ее можно использовать, в т. ч. и в судах», - сообщил врио. заместителя руководителя Госстройжилнадзора по жилищному надзору Евгений Юсудуров.

Сейчас наступает лето, когда традиционно проводится ремонт.

«Все организации, которые в связи с ремонтными работами приостанавливают оказание своих услуг, за десять дней обязаны разместить уведомление о планируемом отключении услуги. В прошлом году были ситуации, когда некоторые организации поздно уведомляли или не уведомляли. Они все привлекались к ответственности», - поясняет представитель Госстройжилнадзора.

Важная функция – через ГИС ЖКХ жильцы могут производить оплату коммунальных услуг без комиссии. Там же можно посмотреть платежные документы.

«Также через ГИС ЖКХ можно передавать показания своих приборов учета», - информирует Евгений Юсудуров.

Ресурсоснабжающие и другие коммунальные компании обязаны выставлять платежные документы в ГИС. Если платежного документа там не будет, то гражданин может обратиться в Госстройжилнадзор и ведомство примет необходимые меры.

Также система позволяет легко ознакомиться с протоколами общих собраний собственников, которые проводятся на многоквартирном доме.

Через ГИС ЖКХ можно следить за тем, что делается на доме. Например, в системе выкладываются отчеты «управляшек» - о собранных и потраченных суммах, планы работ, акты об исполнении работ.

«Еще в чем полезна ГИС ЖКХ – это обращения гражданина в ресурсоснабжающую организацию, к региональному оператору (по мусору – прим.). Не надо стоять в очередях, можно направить обращение через ГИС. Ресурсоснабжающие организации, регоператор имеют срок для ответа на обращение 30 дней, а управляющие организации – 10 дней», - отмечает Евгений Юсудуров.

При этом система самостоятельно отслеживает сроки дачи ответа на обращение.

Чем больше человек будет пользоваться ГИС ЖКХ, тем легче в доме провести общее собрание собственников. Общее собрание можно провести в электронном виде. В пик эпидемии коронавируса эта функция оказалась особенно ценной.

С помощью ГИС ЖКХ собственники могут создать и свой домовой чат.

Жильцы могут решить многие свои проблемы в коммунальной сфере, используя ГИС ЖКХ. Войти в систему можно с помощью своей учетной записи на портале Госуслуг.

Фото: скриншот сайта
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