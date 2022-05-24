Чужая карта — чужое имущество

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Не все знают, что. Ответственность можно понести, родителя или другого близкого родственника.Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил, что даже если человек пользовался такой картой, прекрасно зная пин-­код, а не выведывая его обманным путем, это не снимает с него ответственности за присвоение чужого имущества (Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22).Если владелец карты заявит в полицию, что с его счета пропали деньги, а после выяснится, что картой воспользовался кто­то из членов его семьи, тому не избежать судимости (ведь уголовное дело о краже нельзя прекратить путем примирения сторон и отзыва заявления).