Общество 24.05.2022 в 09:37

Чужая карта — чужое имущество

К краже приравниваются все случаи, когда человек снимает деньги с банковской карты, которая ему не принадлежит
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Текст: Номер один
Чужая карта — чужое имущество
pixabay.com
«Я перевела с карты матери-­пенсионерки деньги, а теперь мне угрожают судом. Мать знала о том, что я пользуюсь ее картой, давала мне пин-­код и вдруг такое… Чем это мне грозит?»
Саяна, Джидинский район.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Не все знают, что к краже сейчас приравниваются все случаи, когда человек снимает деньги с банковской карты, которая ему не принадлежит. Ответственность можно понести даже если эта карта взята у супруга, родителя или другого близкого родственника.

Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил, что даже если человек пользовался такой картой, прекрасно зная пин-­код, а не выведывая его обманным путем, это не снимает с него ответственности за присвоение чужого имущества (Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22).

Если владелец карты заявит в полицию, что с его счета пропали деньги, а после выяснится, что картой воспользовался кто­то из членов его семьи, тому не избежать судимости (ведь уголовное дело о краже нельзя прекратить путем примирения сторон и отзыва заявления).
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