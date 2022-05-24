Общество 24.05.2022 в 09:37
Чужая карта — чужое имущество
К краже приравниваются все случаи, когда человек снимает деньги с банковской карты, которая ему не принадлежит
Текст: Номер один
«Я перевела с карты матери-пенсионерки деньги, а теперь мне угрожают судом. Мать знала о том, что я пользуюсь ее картой, давала мне пин-код и вдруг такое… Чем это мне грозит?»
Саяна, Джидинский район.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Не все знают, что к краже сейчас приравниваются все случаи, когда человек снимает деньги с банковской карты, которая ему не принадлежит. Ответственность можно понести даже если эта карта взята у супруга, родителя или другого близкого родственника.
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил, что даже если человек пользовался такой картой, прекрасно зная пин-код, а не выведывая его обманным путем, это не снимает с него ответственности за присвоение чужого имущества (Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22).
Если владелец карты заявит в полицию, что с его счета пропали деньги, а после выяснится, что картой воспользовался ктото из членов его семьи, тому не избежать судимости (ведь уголовное дело о краже нельзя прекратить путем примирения сторон и отзыва заявления).
Саяна, Джидинский район.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Не все знают, что к краже сейчас приравниваются все случаи, когда человек снимает деньги с банковской карты, которая ему не принадлежит. Ответственность можно понести даже если эта карта взята у супруга, родителя или другого близкого родственника.
Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении разъяснил, что даже если человек пользовался такой картой, прекрасно зная пин-код, а не выведывая его обманным путем, это не снимает с него ответственности за присвоение чужого имущества (Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2021 № 22).
Если владелец карты заявит в полицию, что с его счета пропали деньги, а после выяснится, что картой воспользовался ктото из членов его семьи, тому не избежать судимости (ведь уголовное дело о краже нельзя прекратить путем примирения сторон и отзыва заявления).
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