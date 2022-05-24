Общество 24.05.2022 в 15:36
В правительстве Бурятии рассмотрели итоги проверок на СЦКК, где погибли пять человек
Минпромторгу республики поручено проработать вопросы промышленной безопасности с организациями, использующими химические вещества
Текст: Номер один
Результаты проверок, проведенных по факту групповой гибели рабочих на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (СЦКК) рассмотрела Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 17 апреля из-за отравления газом при осмотре накопительной емкости по перекачке сточных вод в цехе очистных сооружений СЦКК погибли три женщины, двое мужчин, одна женщина была госпитализирована. Надзорными органами были проведены проверки по факту группового несчастного случая на производстве.
В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства. В целях недопущения подобных несчастных случаев комиссией были даны поручения министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с главами муниципальных образований проработать вопрос с организациями, использующими химические вещества, расположенными на территории республики, по соблюдению требований промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха и эксплуатации очистных сооружений, а также трудового законодательства.
«Коллеги, наша с вами задача предпринять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», - подвел итог заседания Петр Мордовской.
Расследованием происшествия занимается Следственное управление СКР по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.
Селенгинский ЦКК завершил внутреннее расследование трагического инцидента, в результате которого 17 апреля погибли пять сотрудников комбината. Комиссия пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом, сообщила в официальном обращении к коллективу и жителям поселка Селенгинск гендиректор комбината Лилия Деева.
Комиссия 19-21 апреля проводила обследование технических сооружений и состояния технологии на очистных сооружениях и пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом. Сероводород попал в приемный резервуар из-за несвоевременного опорожнения радиального отстойника № 2 от шлам-лигнина. Высокая концентрация сероводорода в резервуаре стала следствием прекращения естественной циркуляции воздушных масс, так как все проемы, предусмотренные проектом, были закрыты.
Руководители очистных сооружений и лица, ответственные за технологическую и экологическую безопасность, допустили грубые нарушения в ведении технологического процесса, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений промышленного назначения.
В рамках расследования уголовных дел о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений
Совет директоров Селенгинского ЦКК 20 апреля принял решение об увеличении размера компенсационных выплат семьям погибших работников до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Ранее предприятие планировало ограничиться выплатами в миллион рублей.
Фото: Следственное управление СКР по Бурятии
Напомним, 17 апреля из-за отравления газом при осмотре накопительной емкости по перекачке сточных вод в цехе очистных сооружений СЦКК погибли три женщины, двое мужчин, одна женщина была госпитализирована. Надзорными органами были проведены проверки по факту группового несчастного случая на производстве.
В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства. В целях недопущения подобных несчастных случаев комиссией были даны поручения министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с главами муниципальных образований проработать вопрос с организациями, использующими химические вещества, расположенными на территории республики, по соблюдению требований промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха и эксплуатации очистных сооружений, а также трудового законодательства.
«Коллеги, наша с вами задача предпринять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», - подвел итог заседания Петр Мордовской.
Расследованием происшествия занимается Следственное управление СКР по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.
Селенгинский ЦКК завершил внутреннее расследование трагического инцидента, в результате которого 17 апреля погибли пять сотрудников комбината. Комиссия пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом, сообщила в официальном обращении к коллективу и жителям поселка Селенгинск гендиректор комбината Лилия Деева.
Комиссия 19-21 апреля проводила обследование технических сооружений и состояния технологии на очистных сооружениях и пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом. Сероводород попал в приемный резервуар из-за несвоевременного опорожнения радиального отстойника № 2 от шлам-лигнина. Высокая концентрация сероводорода в резервуаре стала следствием прекращения естественной циркуляции воздушных масс, так как все проемы, предусмотренные проектом, были закрыты.
Руководители очистных сооружений и лица, ответственные за технологическую и экологическую безопасность, допустили грубые нарушения в ведении технологического процесса, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений промышленного назначения.
В рамках расследования уголовных дел о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений
Совет директоров Селенгинского ЦКК 20 апреля принял решение об увеличении размера компенсационных выплат семьям погибших работников до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Ранее предприятие планировало ограничиться выплатами в миллион рублей.
Фото: Следственное управление СКР по Бурятии