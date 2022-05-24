Общество 24.05.2022 в 15:36

В правительстве Бурятии рассмотрели итоги проверок на СЦКК, где погибли пять человек

Минпромторгу республики поручено проработать вопросы промышленной безопасности с организациями, использующими химические вещества
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Текст: Номер один
В правительстве Бурятии рассмотрели итоги проверок на СЦКК, где погибли пять человек
Результаты проверок, проведенных по факту групповой гибели рабочих на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (СЦКК) рассмотрела Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, 17 апреля из-за отравления газом при осмотре накопительной емкости по перекачке сточных вод в цехе очистных сооружений СЦКК погибли три женщины, двое мужчин, одна женщина была госпитализирована. Надзорными органами были проведены проверки по факту группового несчастного случая на производстве.

В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства. В целях недопущения подобных несчастных случаев комиссией были даны поручения министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с главами муниципальных образований проработать вопрос с организациями, использующими химические вещества, расположенными на территории республики, по соблюдению требований промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха и эксплуатации очистных сооружений, а также трудового законодательства.

«Коллеги, наша с вами задача предпринять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», - подвел итог заседания Петр Мордовской.

Расследованием происшествия занимается Следственное управление СКР по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится под контролем природоохранного прокурора.

Селенгинский ЦКК завершил внутреннее расследование трагического инцидента, в результате которого 17 апреля погибли пять сотрудников комбината. Комиссия пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом, сообщила в официальном обращении к коллективу и жителям поселка Селенгинск гендиректор комбината Лилия Деева.

Комиссия 19-21 апреля проводила обследование технических сооружений и состояния технологии на очистных сооружениях и пришла к выводу: трагедия произошла по причине мгновенного отравления людей сероводородом. Сероводород попал в приемный резервуар из-за несвоевременного опорожнения радиального отстойника № 2 от шлам-лигнина. Высокая концентрация сероводорода в резервуаре стала следствием прекращения естественной циркуляции воздушных масс, так как все проемы, предусмотренные проектом, были закрыты.

Руководители очистных сооружений и лица, ответственные за технологическую и экологическую безопасность, допустили грубые нарушения в ведении технологического процесса, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений промышленного назначения.

В рамках расследования уголовных дел о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений

Совет директоров Селенгинского ЦКК 20 апреля принял решение об увеличении размера компенсационных выплат семьям погибших работников до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Ранее предприятие планировало ограничиться выплатами в миллион рублей.

Фото: Следственное управление СКР по Бурятии
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инцидент СЦКК жертвы проверки

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