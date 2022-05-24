Житель Бурятии отсудил у горнорудной компании компенсацию за болезнь

Горнорабочий очистного забоя одной из добывающих компаний республики отработал во вредных условиях 20 лет и частично потерял слух. Мужчине дали инвалидность третьей группы, но он помимо этого решил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

- Обращаясь в суд, гражданин просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в связи с профессиональным заболеванием в размере 460 000 руб. и расходы на представителя в размере 10 000 руб. Исковые требования мотивированы тем, что с 2000 по 2021 гг. мужчина работал горнорабочим очистного забоя. Работа осуществлялась во вредных условиях труда. В январе 2021 года в отношении истца был составлен акт о случае профессионального заболевания – хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость, - сообщается на сайте суда.

Бюро медико-социальной экспертизы установило степень утраты трудоспособности в размере 10% и дало работнику инвалидность 3 группы по общему заболеванию.

Представитель ответчика с иском не согласился, пояснил, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена.

Было установлено, что мужчина имеет стаж работы во вредных условиях и неблагоприятных производственных факторов более 26 лет, стаж в должности горнорабочего очистного забоя более шести лет.

- Из акта о случае о профессиональном заболевании усматривается, что причиной заболеваний истца стало длительное неоднократное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности воздействие шума. Вины истца как работника, а также лиц, допустивших нарушение государственного санитарно-эпидемиологических правил и иных нормативных актов – нет, - уточняется в судебном решении.

Суд посчитал необходимым требования истца удовлетворить, но сумму компенсации снизили до 230 000 руб.





Фото: "Номер один"