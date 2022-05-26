Водителей Улан-Удэ предупредили о массовой проверке

Вечером 27 мая в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 23 сотрудников. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров», - сообщили в ГИБДД.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, которое может привести к тяжелым последствиям. Граждане, располагающие информацией о пьяных водителях, могут сообщить о данных фактах по телефонам 29-29-99, 29-29-02 или 020. По данным обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.Фото: «Номер один»