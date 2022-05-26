В Улан-Удэ завершается подключение летнего водопровода

В Улан-Удэ специалисты МУП «Водоканал» с 15 мая начали подключение горожан к летнему водопроводу. За две недели обеспечены водой более 7 тысяч человек. До конца мая будут подключены оставшиеся 5 тысяч абонентов, сообщили в улан-удэнском «Водоканале».«Заявки на подключение мы начали принимать ещё в апреле. Однако сама услуга предоставляется только при наступлении постоянной плюсовой температуры, вода одключается в течение 10 дней с момента заключения договора. Всего в этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше 1400 лицевых счетов, а это около 12 тысяч абонентов», - рассказала начальник отдела сбыта МУП «Водоканал» Юлия Максимова.Отметим, расчетная продолжительность поливочного сезона составляет 124 дня.Стоимость услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения для тех горожан, у которых еще нет летнего водопровода, рассчитывается индивидуально. Прокладка летнего водопровода производится жителями за личные средства, а прибор учета устанавливается в соответствии со схемой подключения, согласованной с «Водоканалом». Ответственность за сохранность и надлежащую эксплуатацию прибора учета возложена на жителей, заключивших договор на пользование услугами летнего водопровода.При этом стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 515,53 руб.«Самовольные подключения к централизованным системам водоснабжения, в том числе к водоразборным колонкам запрещены. При обнаружении самовольного подключения отключение от системы проводится без предупреждения с предъявлением счета на оплату потребленной воды из расчета диаметра трубы, присоединенной к ресурсным сетям предприятия», - отметила Юлия Максимова.По словам специалистов, горожанам также нужно проявить бдительность и заранее проверить на своих участках состояние труб временного водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при подключении воды.Летний сезон пользования водопроводом закончится в середине сентября, в зависимости от погодных условий.Для того, чтобы пользоваться водопроводом в летний период, потребителям необходимо предоставить в «Водоканал» следующие документы:1. Копия паспорта представителя;2. Схема летнего водопровода;3. Копия паспорта водомера;4. Квитанция о погашении имеющейся задолженности за водопотребление с водоразборной колонки;5. Протокол общего собрания (в случае, если количество дворов, пользующихся летним водопроводом, более 2-х);6. Список потребителей, пользующихся летним водопроводом (адрес, площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надводными постройками, количество сельскохозяйственных птиц и животных).Фото: ulan-ude-info.ru