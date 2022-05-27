Общество 27.05.2022 в 15:47

Еще четыре дня жители Бурятии смогут проголосовать за будущее республики

Как будут выглядеть города и села Бурятии уже в следующем году решают сами жители
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Еще четыре дня жители Бурятии смогут проголосовать за будущее республики
Именно они выбирают общественную территорию, которая больше всего нуждается в благоустройстве. До конца голосования осталось всего четыре дня. На платформе 03.gorodsreda.ru свои голоса отдали уже более 46 тысяч жителей республики.  

В Улан-Удэ проголосовало более 16 тысяч горожан. Они выбирают один из двух дизайн-проектов по благоустройству бульвара "Сиреневый" и сквера "Яблоневый".  

Активно участвуют в жизни города жители Северобайкальска. Там свои голоса отдали 2 тысячи человек. Выбор стоит между балюстрадой на Байкале и продолжением архитектурного ансамбля входной группы центрального парка.  

В городе Гусиноозерск сейчас решается какой сквер выиграет – Шахтеров или Пионерский?  Сейчас проголосовало более 2 тысяч жителей, пока лидирует второй объект.  

В городе Кяхта приняли участие в голосовании 2,5 тысячи человек. Жители выбирают между благоустройством "Мемориального комплекса" и территории, прилегающей к "Городскому кладбищу".  

«Мы призываем наших жителей поучаствовать в голосовании за благоустройство общественных пространств. От нас с вами зависит будущий облик нашей республики»

- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.  

Именно граждане выбирают, какие территории будут благоустроены уже в следующем году. Заходите на сайт 03.gorodsreda.ru, выберите свой район и сделайте выбор.  

Голосование завершится 30 мая. Принять в нем участие могут все желающие старше 14 лет.  

Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и торговых центрах.
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благоустройство

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