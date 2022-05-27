Жители Бурятии пропивают лишь 0,7% в структуре потребительских расходов

Потребительские расходы домашних хозяйств являются частью денежных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг. По данным обследования бюджетов домашних хозяйств,В Бурятии в 2021 году потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства составили 14 098,9 руб в месяц, что на 1,9 % выше, чем в 2020 году, сообщил Бурятстат.В структуре потребительских расходов наибольший удельный вес занимали расходы на покупку непродовольственных товаров 40,6 %, на втором месте расходы на покупку продуктов для домашнего питания – 33,9 %, расходы на оплату услуг – 23,1 %. Небольшой удельный вес расходов приходился на питание вне дома 1,6 %, расходы на покупку алкогольных напитков составили 0,7 %.Отличаются потребительские расходы по месту проживания домохозяйства, по числу членов домохозяйства, по наличию детей в домохозяйстве. В городских населенных пунктах расходы более чем на 30 % выше, чем в домохозяйствах сельской местности.В городских домохозяйствах расходы на покупку непродовольственных товаров и покупку продуктов для домашнего питания составили 38,3 % и 35,8 % соответственно, расходы на оплату услуг – 23,0 %. В структуре потребительских расходов в домохозяйствах сельской местности расходы на покупку непродовольственных товаров составили 45,4 %, на покупку продуктов для домашнего питания – 29,9 %, на оплату услуг – 23,2 %.Домохозяйства, в которых проживает один человек, больше расходов приходилось на покупку продуктов для домашнего питания 42,9 %. Расходы на покупку непродовольственных товаров составили 30,9 %, расходы на оплату услуг – 23,6 %.В домохозяйствах, состоящих из четырех и более человек, наибольший удельный вес в структуре потребительских расходов приходился на покупку непродовольственных товаров 44,3 %, на покупку продуктов для домашнего питания – 30,2 %, на оплату услуг – 23,9 %.Отличалась структура расходов при распределении населения по пяти группам в зависимости от величины получаемого дохода. Первая группа населения (с наименьшими доходами) 43,4 % доходов тратила на покупку продуктов для домашнего питания, расходы на покупку непродовольственных товаров составили 33,6 %, на оплату услуг – 21,9 %. Пятая группа населения (с наивысшими доходами) большую часть доходов тратила на покупку непродовольственных товаров 47,8 %, расходы на покупку продуктов для домашнего питания составили 27,3 %, расходы на оплату услуг – 21,6 %.Фото: pixabay.com